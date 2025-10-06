Suscribirse

Nación

En firme la investigación contra Miguel Polo Polo por supuesto hostigamiento sobre la imagen del presidente Petro

La Sala de Primera Instancia rechazó la nulidad que solicitó la defensa del representante a la Cámara.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 7:29 p. m.
El representante presentó la acción judicial para que Petro entregue las explicaciones pertinentes tras las revelaciones de Benedetti.
El representante presentó la acción judicial para que Petro entregue las explicaciones pertinentes tras las revelaciones de Benedetti. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: semana

El representante a la Cámara por la circunscripción afro, Miguel Polo Polo, seguirá siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, después de que la Sala de Primera Instancia negara la solicitud de nulidad que presentó su defensa, intentando anular el caso que avanza en su contra por supuesto hostigamiento agravado hacia la imagen del presidente Gustavo Petro, pues publica videos que promovían hechos de odio a la bandera del M-19.

En desarrollo...

