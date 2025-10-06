Nación
En firme la investigación contra Miguel Polo Polo por supuesto hostigamiento sobre la imagen del presidente Petro
La Sala de Primera Instancia rechazó la nulidad que solicitó la defensa del representante a la Cámara.
El representante a la Cámara por la circunscripción afro, Miguel Polo Polo, seguirá siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, después de que la Sala de Primera Instancia negara la solicitud de nulidad que presentó su defensa, intentando anular el caso que avanza en su contra por supuesto hostigamiento agravado hacia la imagen del presidente Gustavo Petro, pues publica videos que promovían hechos de odio a la bandera del M-19.
En desarrollo...