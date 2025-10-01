Suscribirse

Fundación de víctimas propone que Miguel Polo Polo sea fórmula vicepresidencial en 2026

La petición se hizo a través de una carta enviada en las últimas horas a un candidato presidencial.

Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2025, 1:16 a. m.
Miguel Polo Polo es uno de los más férreos opositores del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegó al Congreso en 2022.
Miguel Polo Polo es uno de los más férreos opositores del Gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La Fundación de Víctimas Recuperando Memorias y Construyendo Caminos por Colombia (VIRMEC) le envió una carta al precandidato presidencial Abelardo De la Espriella en la que le lanza una propuesta de cara a las elecciones de 2026.

En la carta le piden al aspirante presidencial que elija a Miguel Polo Polo como su fórmula vicepresidencial de cara a la contienda del próximo año donde se elegirá al reemplazo de Gustavo Petro.

“Manifestamos nuestro apoyo incondicional al doctor Miguel Polo Polo como fórmula Vicepresidencial, toda vez que los sectores sociales no hemos encontrado voz y representación en el gobierno con autenticidad y sobre todo autoridad”, dicen en la misiva.

Agregan que “con la presencia del doctor Polo Polo, terminara esa falsa representación social que actualmente representa un trofeo electoral o una estatuilla dentro de un gobierno que ha demostrado racismo”.

El documento está firmado por Herney Arley Noscue, de la Fundación Virmec, Alexander Mestizo, vicepresidente de Víctimas de la Masacre del Nilo; Fabio Nelson Mestzo, víctima de la masacre del Nilo y Diana Socorro Perafán, defensora de derechos humanos.

El congresista decidió apoyar a Abelardo de la Espriella a pesar de que los cálculos políticos indicaban que estaría respaldando a María Fernanda Cabal.

