Andrea Petro y Miguel Polo Polo tuvieron fuerte cruce en redes sociales y se dijeron de todo: “A la moza de tu papá”

Andrea Petro y Miguel Polo Polo protagonizaron una nueva pelea por cuenta del presidente Gustavo Petro, un rifirrafe que se generó en las redes sociales y que desató muchas reacciones.

Todo inició cuando la hija del mandatario publicó una foto de su papá en su cuenta de X y allí le envió un mensaje al representante a la Cámara.

“Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo”, escribió y acompañó el texto con un emoticón.

Ante esto, el congresista, que es una de las caras más visibles de la oposición, no dudó en responder y lo hizo de manera fuerte: “Andre, pero qué obsesión la tuya y la de tu familia conmigo”, dijo.

“Si es que te gusto, de una vez te digo que no me interesas: no eres mi tipo. Y, por cierto, esa gorrita mejor envíasela al mozo o a la moza de tu papá”, agregó.

La hija del presidente no se quedó callada y le lanzó varios pullazos al describir cómo sería en verdad un hombre con el que ella quisiera estar.

Andrea le dejó en claro a Polo Polo que él nunca sería una de las alternativas a elegir.

“Para ser mi tipo, te vendría bien un curso intensivo de humanidad y justicia social. No confundas ruido con liderazgo. Me gustan los hombres con coherencia, principios y sentido común. Pero tú no aplicas”, manifestó.

Finalmente, cerró la pelea entre los dos con la siguiente frase: “Lo siento, no es obsesión, solo un momento de aburrimiento. Me hacías falta”.

Hasta el momento, el representante a la Cámara no le ha respondido a la especialista en Comercio Internacional. Sin embargo, varios internautas no han dejado de opinar y reaccionar al rifirrafe que hubo entre los dos.

