Andrea Petro, hija del presidente, se confesó sobre las cirugías estéticas que se ha hecho su papá: “Se ve bonito”
La ambientalista también habló de la forma de vestir del máximo mandatario y de lo cansado que lo ve.
Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, habló en exclusiva para SEMANA acerca de lo que ha sido tener a su papá en la Presidencia, las polémicas que ha protagonizado, su familia, las críticas, etc.
Entre otras cosas, la también ambientalista habló sobre las cirugías que se ha hecho el jefe de Estado desde que llegó a la Casa de Nariño, un tema por el que incluso ha sido cuestionado desde la oposición.
Andrea aseguró que ya está acostumbrada a las críticas que suele recibir todos los días y que llegan desde diferentes sectores. “Toda mi vida ha habido críticas contra mí, contra él. Si les prestara cuidado a todos los comentarios y amenazas, estaría loca”, comentó.
Por eso, la mujer explicó que no le pone atención a todo lo que dicen de su papá, como, por ejemplo, cuando lo cuestionan por los cambios estéticos que se ha hecho.
La especialista en Comercio Internacional sostuvo que nunca se meterá en la vida privada de Petro, aunque confesó lo que sintió cuando lo vio por primera vez tras algunas cirugías a las que se sometió.
“Es la vida personal de él, nunca me criticará mis cosas y no tengo por qué meterme en sus cosas. Se ve más bonito últimamente. Se ve bonito, eso lo tengo que decir; lo mismo con su cabello. Yo lo vi tras el procedimiento en una foto y dije: ‘Ve, está bonito mi papá’”, señaló.
Andrea fue más allá y sostuvo que el presidente es “bastante vanidoso”, especialmente en lo que está relacionado con la ropa que se pone. “A veces hay descaches en su vestimenta, pero se siente bien”, expresó.
De hecho, reveló que, según ella, él mismo es su asesor a la hora de vestirse. Incluso, indicó que a ella no le gustan algunos de los sacos que utiliza, pero fue clara: “Si le encantan, dejémoslo”.
Por otra parte, la economista afirmó que ve un poco cambiado a su papá frente a lo que era hace unos años, ya que estar en la Presidencia es un gran desgaste debido a todo lo que tiene que enfrentar día a día.
“Lo veo un poco cansado, lleva tres años bastante complicados. Es noctámbulo y lo critican mucho por eso, duerme unas cuatro horas por noche, todo el tiempo está trabajando y no tiene vacaciones. Está bastante cansado, pero con la energía suficiente para terminar su periodo”, manifestó.
Asimismo, la hija del mandatario apuntó que ha sido bastante crítica con ciertos temas del Gobierno, pero cree que las cosas están mejorando, aunque no ocultó que se han cometido algunos errores a lo largo de estos tres años.
“Desde el comienzo hubo cosas positivas, no diré lo contrario”, agregó.