Andrea Petro, hija del presidente, contestó si su padre se irá del poder en 2026: “ha sido muy claro”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló con SEMANA acerca de lo que es el gobierno de su papá y lo que cree que pasará en el futuro de Colombia.

Entre otras cosas, la especialista en comercio internacional se refirió a la posibilidad de que su progenitor siga como jefe de Estado más allá de las elecciones de 2026.

Petro ha sido enfático en asegurar que no seguirá en la Presidencia después de que se cumpla su mandato. | Foto: Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Este tema ha sido de mucha controversia porque, entre otras cosas, personas cercanas al líder natural del Pacto Histórico, como el pastor Alfredo Saade, han expresado su idea de que Petro siga en el poder, lo que ha generado fuertes enfrentamientos con sectores de la oposición.

Andrea, fiel a su estilo y a su forma de ser, tiene la respuesta sobre si su papá se irá de la presidencia el 7 de agosto: “Claro, lo ha dicho muchísimas veces“.

De hecho, criticó la forma en la que esta idea ha sido utilizada en varias oportunidades, pese a que el mismo presidente ha dicho que respeta la Constitución y no estará más de cuatro años en el poder.

“No entiendo por qué está ese chisme de que él se quiere quedar en el poder cuando ha sido muy claro. Lo ha repetido: no se quedará“, señaló.

Andrea recordó lo que su papá ha dicho varias veces. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

No obstante, remarcó que sí tiene muy presente lo que quiere lograr Petro, aunque esto dependerá de lo que suceda en los comicios.

“Quiere una continuidad en su gobierno, pero no será él quien la haga”, manifestó.

La hija del máximo mandatario también fue muy precisa al responder si le preocupa quién sea el sucesor de su padre: “Colombia es la que decide”.

Por otra parte, sostuvo que Gustavo Petro ya es una persona “histórica” para el país, recordando que se convirtió en el primer presidente de izquierda en llegar a la Casa de Nariño.

Asimismo, confesó lo que cree que él hará después de empacar sus maletas y abandonar la Presidencia de la República tras cumplir su periodo.