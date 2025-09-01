Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló con SEMANA durante varios minutos. Se refirió a la salud de su padre, al 2026, opinó de política y contó algunas incidencias de la Casa de Nariño.

Por ejemplo, recordó los momentos de tensión que se vivieron en el anillo más cercano al presidente el sábado 7 de junio de 2025, cuando un joven sicario aprovechó que el entonces senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay, hablaba ante un grupo de personas en el parque El Golfito, en Bogotá, para dispararle en repetidas oportunidades.

“El atentado fue terrible para todos nosotros. Es triste que este tipo de sucesos vuelvan a pasar. A mí y a mi papá nos dio mucho dolor. Ese día, yo me iba para Europa. Iba para el Palacio de Nariño a despedirme de mi papá; yo no estaba muy lejos del lugar de los hechos cuando todos los escoltas pararon y dijeron que le habían hecho un atentado a Miguel Uribe”, dijo.

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

A juicio de Andrea Petro, Miguel Uribe Turbay “tenía sus afinidades políticas, pero no era un chico malo”.

Su papá, reiteró, “estaba superpreocupado, tenía un viaje a Niza y yo a Marsella. No me pude despedir de él, como siempre lo hago, porque hubo sala de crisis en la Casa de Nariño, con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez”.

Ella, según narró, se marchó de Colombia sin despedirse del presidente.

“Lo que no me gustó de la familia del precandidato Miguel Uribe es que rechazaran que el presidente Gustavo Petro y funcionarios del Gobierno asistieran al funeral en la Catedral Primada de Bogotá. Me pareció muy feo. Hubo mucha politización alrededor de eso”, añadió.

SEMANA le preguntó a Andrea Petro cómo veía la aspiración a la candidatura única del Centro Democrático de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y la empresaria respondió: “La tildo de oportunista”.

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático | Foto: Guillermo Torres / Semana

La hija del presidente también dijo en este medio que ve a Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, participando en política en el 2026.

“Eso es lo que están haciendo, política, es la estrategia, ya me la pillé. A nosotros no nos van a meter los dedos a la boca y decir que están hablando para defender algo. Hay una estrategia detrás. Seguro se van a lanzar a algo, no quiere decir que sea la Presidencia, porque no tienen la madurez ni la experiencia. Ahí hay un marketing político”, dijo.

Afirmó que observa a la derecha “triste, muy violenta, muy agresiva, lo que quiere decir que tienen mucho miedo de no ganar en 2026. De lo contrario, no actuarían de esa manera. Sobre todo cuando Iván Cepeda dijo que iba a ser candidato, todos empezaron a decir que era el de las Farc”.

Y también se refirió al expresidente Álvaro Uribe: “Se debía retirar y darles la oportunidad a los nuevos políticos que están llegando a la oposición. También lo veo cansado y exhausto”, manifestó.