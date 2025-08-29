Suscribirse

La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

El precandidato presidencial del Centro Democrático fijó su postura frente al despliegue de soldados en la frontera con Venezuela.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 6:19 p. m.
Entrevista, Miguel Uribe Londoño con Yesid Lancheros
Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial por el Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las decisiones y declaraciones del presidente Gustavo Petro en medio de la tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela siguen generando todo tipo de reacciones.

Como el mandatario colombiano ordenó el envío de 25.000 soldados a la zona de frontera con Venezuela, diferentes sectores políticos han interpretado esa decisión como un respaldo al régimen de Nicolás Maduro.

Por esa razón, Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, fijó su postura y lanzó duras críticas contra el mandatario.

Contexto: Le advierten en vivo a Petro que podría terminar respondiendo ante Estados Unidos por apoyar a Maduro: “Él se está confundiendo”

Petro despliega rápidamente más de 25.000 soldados de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera con Venezuela. Un hecho inaceptable”, dijo Uribe Londoño.

Por esa razón, anunció que si llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, tomará acciones inmediatas contra el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles.

“El Gobierno de Colombia debe declarar oficialmente al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y narcotraficante. Si este presidente no lo hace, cuenten con que el 7 de agosto nosotros sí haremos lo que toca hacer junto a nuestros aliados de la región”.

Contexto: A Pedro Sánchez le sugirieron no aceptar el Ministerio de Defensa: “Le dije que era un caramelo envenenado”

El precandidato presidencial aseguró que esa medida se debe tomar y seguir el ejemplo de Estados Unidos y otros países de la región que han tomado esa determinación para combatir el narcotráfico.

Uribe Londoño aseguró que hay una subordinación del Gobierno del presidente Gustavo Petro al régimen de Venezuela y que las consecuencias se están viendo en las zonas de frontera.

“En el Catatumbo ocurrió la emergencia humanitaria más grande de nuestra historia. Miles y miles de colombianos desplazados sufrieron la violencia de grupos terroristas, pero no hubo un Gobierno que los atendiera dignamente ni que ejerciera la soberanía desplegando al Ejército, como lo obliga la Constitución”.

Aseguró que es muy extraño que, tras tres años de Gobierno, Petro hasta ahora esté enviando militares a las fronteras a pesar de todos los problemas que hay con los grupos al margen de la ley.

Contexto: Gustavo Petro ordenó la militarización de la frontera con Venezuela en la zona del Catatumbo. Esta es la razón

“Es asqueroso ver cómo este Gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, y hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, reiteró.

Militarización de la frontera con VENEZUELA: ¿qué viene tras la orden de Petro? | El Debate

El jefe de Estado colombiano reveló en su cuenta de X que ordenó la militarización de la frontera con Venezuela en la zona del Catatumbo.

“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”, posteó el mandatario.

Y avanzó en el trino: “Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados la que lo logra”.

Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. | Foto: SEMANA

Esa decisión de Gustavo Petro ha generado un rechazo de diferentes sectores políticos y han advertido que podrían venir consecuencias personales con el Gobierno de Estados Unidos.

