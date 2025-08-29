A Pedro Sánchez le sugirieron no aceptar el Ministerio de Defensa: “Le dije que era un caramelo envenenado”

Una gran polémica se desató después de que el presidente Gustavo Petro ordenara reforzar la presencia militar en una parte de la frontera con Venezuela.

La controversia se produce ya que la decisión se da en medio de la gran tensión que hay entre Nicolás Maduro y Donald Trump, pues la Casa Blanca envió buques de guerra a aguas cercanas del país latinoamericano y se especula con una posible incursión para derrocar a la dictadura.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, habló de este tema en El Debate de SEMANA y reveló una advertencia que en su momento le hizo a Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, antes de que aceptara el cargo.

La exvicepresidenta cuestionó duramente al jefe de Estado por la orden que dio. | Foto: SEMANA

“Nosotros tenemos que abogar por la protección de nuestros soldados, militares y policías. Entender que los están mandando de carne de cañón a esa frontera”, manifestó.

La exfuncionaria del gobierno de Iván Duque sostuvo que todas las instituciones deberían “pronunciarse en contra” de la orden que dio Petro.

En ese sentido, advirtió que el general (r) Pedro Sánchez se encuentra en una gran encrucijada, y fue entonces cuando confesó lo que le comentó para que no aceptara esa cartera.

“Le dije: ‘Ministro, no acepte porque eso es un caramelo envenenado’. Y hemos visto a un ministro que si bien tiene toda la buena voluntad, el conocimiento y la formación, no ha podido actuar con autonomía”, mencionó.

La también exministra sostuvo que le mencionó al general Sánchez que si bien este cargo era un gran honor, también necesitaba de mucha responsabilidad.

La exvicepresidenta fue más allá y reveló lo que le han dicho de Iván Velásquez, quien salió de la cartera por cuenta de la crisis de violencia que se vivió en gran parte de Colombia.

La exfuncionaria aseguró que Sánchez tiene todas las capacidades para estar en el cargo. | Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia de la República

“Hay mucha gente adentro de la institución que dice que Velásquez sigue influyendo mucho sobre la política de seguridad y sobre el Ministerio de Defensa. Lo dicen muchas de las personas de nuestra Fuerza Pública”, expresó.

“Está de embajador en la Santa Sede, pero desde allá influye para seguir debilitando a nuestros soldados y policías. Petro y el exministro tienen una dosis de responsabilidad muy grande, que la historia se las cobrará algún día, y ojalá la justicia también”, agregó.

Por otra parte, Ramírez recordó que lo que está haciendo Estados Unidos no es simplemente un capricho, sino que está intentando atrapar al líder del Cartel de los Soles y, por ende, a un narcotraficante, como lo es Nicolás Maduro.

Por eso, manifestó que este también debería ser un objetivo para Colombia, teniendo en cuenta todo el daño que las drogas le hacen al país.

“Decir que ahora sí son atacables es reconocer que al ministro de Defensa y a la cúpula de nuestras Fuerzas Militares les han mantenido amarradas las manos”, apuntó.

De igual forma, reiteró que el ministro Sánchez es un hombre muy capaz y conocedor, pero está en una “situación casi que imposible” porque, según ella, si le hace caso a Petro, estaría violando la Constitución.

