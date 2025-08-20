Suscribirse

Saade le propone a María Fernanda Cabal “analizar” propuesta de que Petro y Uribe “pueden jugar la gran final en 2026”

El exjefe de despacho propone impulsar un ‘FastTrack’ en el Congreso de la República para avalar la figura de la reelección. Invitó a la senadora a “tomar un café”.

Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2025, 5:53 p. m.
La propuesta de Saade para las elecciones de 2026
La propuesta de Saade para las elecciones de 2026. | Foto: Semana

El saliente jefe de despacho del presidente Petro, Alfredo Saade, sigue empujando la polémica con sus declaraciones, tras enterarse de que fue sancionado por la Procuraduría por una presunta acción indebida en la celebración del contrato de pasaportes con Portugal y con la Imprenta Nacional.

Tras la ola de pullas que les lanzó al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la excanciller Laura Sarabia, Saade señaló en medios de comunicación que sería candidato presidencial y que, además, consideraba que se debía impulsar un “FastTrack” en el Congreso de la República para avalar la reelección y que de esa manera tanto Petro como Uribe pudieran batirse en las urnas en 2026 para “acabar con la polarización”.

Fue esa misma propuesta la que Saade le extendió, mediante su cuenta de X, a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien le dijo que “analizara” la propuesta y que, de paso, se tomaran un café.

“Le propongo, senadora María Fernanda Cabal, que usted y su partido analicen mi propuesta de un ‘FastTrack’ en el Congreso de la República para que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro puedan jugar la gran final en el 2026 siendo candidatos a la presidencia de la República. Le aseguro que acabaríamos con tanta polarización”, escribió en su cuenta de X el pastor.

El mensaje de Saade apareció justo después de que Cabal publicara un trino en el que aseguraba que el jefe de despacho había obtenido una sanción incluso más alta que el tiempo que duró ejerciendo el cargo y que “la jugadita” de sacarlo del país como embajador no había funcionado.

“Alfredo Saade durará más suspendido de cargos públicos que lo que estuvo como funcionario de Petro. La “jugadita” de enviarlo de embajador al Brasil no les sirvió y deberá enfrentar la decisión de la Procuraduría”, escribió la senadora del Centro Democrático.

La propuesta de Saade para las elecciones de 2026

