Saade le propone a María Fernanda Cabal “analizar” propuesta de que Petro y Uribe “pueden jugar la gran final en 2026”

El saliente jefe de despacho del presidente Petro, Alfredo Saade, sigue empujando la polémica con sus declaraciones, tras enterarse de que fue sancionado por la Procuraduría por una presunta acción indebida en la celebración del contrato de pasaportes con Portugal y con la Imprenta Nacional.

Le propongo senadora @MariaFdaCabal que usted y su partido analicen mi propuesta de un fast track en el congreso de la República para que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente @petrogustavo puedan jugar la gran final en el 2026 siendo candidatos a la presidencia de la… https://t.co/8dVAq1kk5h — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

Tras la ola de pullas que les lanzó al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la excanciller Laura Sarabia, Saade señaló en medios de comunicación que sería candidato presidencial y que, además, consideraba que se debía impulsar un “FastTrack” en el Congreso de la República para avalar la reelección y que de esa manera tanto Petro como Uribe pudieran batirse en las urnas en 2026 para “acabar con la polarización”.

Fue esa misma propuesta la que Saade le extendió, mediante su cuenta de X, a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien le dijo que “analizara” la propuesta y que, de paso, se tomaran un café.

“Le propongo, senadora María Fernanda Cabal, que usted y su partido analicen mi propuesta de un ‘FastTrack’ en el Congreso de la República para que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro puedan jugar la gran final en el 2026 siendo candidatos a la presidencia de la República. Le aseguro que acabaríamos con tanta polarización”, escribió en su cuenta de X el pastor.

Alfredo Saade durará más suspendido de cargos públicos que lo que estuvo como funcionario de Petro.



La “jugadita” de enviarlo de embajador al Brasil no les sirvió y deberá enfrentar la decisión de la Procuraduría. pic.twitter.com/mYUzEh3bpu — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 20, 2025

El mensaje de Saade apareció justo después de que Cabal publicara un trino en el que aseguraba que el jefe de despacho había obtenido una sanción incluso más alta que el tiempo que duró ejerciendo el cargo y que “la jugadita” de sacarlo del país como embajador no había funcionado.