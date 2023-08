Juan Daniel Oviedo arremetió en contra del presidente Petro: “Los jóvenes no están pidiendo plata para no matar, lo que quieren es educación”

En la noche de este domingo, 13 de agosto, en el marco del debate en SEMANA de candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023, Juan Daniel Oviedo se despachó en contra de la política propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro de darle $ 1′000.000 a los jóvenes en el país para que no maten y salgan de las estructuras delincuenciales.

De acuerdo con Oviedo, los jóvenes tanto en Bogotá, como en el país, no están pidiendo al Gobierno que les regale dinero, sino, por el contrario, lo que desean es oportunidades de educación y de empleo digno.

“Hace falta escuchar a la juventud de Bogotá, la cual salió a la manifestación social porque no había educación, empleo y estaban pasando hambre, por consiguiente, los jóvenes no están pidiendo plata por no matar”, dijo Oviedo en el debate.