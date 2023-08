“La política de ‘paz total’ es responsable de lo que está pasando hoy en Bogotá. Se nos llenó de bandas la ciudad”: Diego Molano

“Claro que la política de paz total es responsable de lo que está pasando en Bogotá, porque cuando usted da la señal de que va a pagar por no matar y que va a amnistiar a todas las bandas, se nos llenó de bandas la ciudad”, aseguró el candidato.

Molano dijo que hace un año cuando era ministro de Defensa Bogotá, a pesar de que la ciudad no era la más tranquila, sí se ha evidenciado un fuerte deterioro de inseguridad desde que llegó el nuevo Gobierno nacional.

“Pregúntele a un bogotano si no se siente más inseguro hoy, porque aquí en Bogotá gracias a la paz total aparecieron los avisos del Clan del Golfo, aparecieron los avisos de las disidencias de las Farc, del ELN y están extorsionando las localidades. Fue este Gobierno que confundió la paz total con una política que es de irresponsabilidad total en la ciudad”, aseguró el candidato a la alcaldía de la capital.

Molano afirmó que si a eso se le suma la gestión de la alcaldesa Claudia López de “echarle” a la Policía de esa situación y no respetarla y dirigirla, eso “disparó los índices”, según Molano.

El exministro de Defensa defendió su gestión en ese cargo. “Nosotros terminamos con la cifra de homicidios más baja en los últimos años en Bogotá. Nosotros desmantelamos esas bandas, ¿o no está Otoniel hoy extraditado, el máximo narcotraficante? ¿Y no montamos nosotros un plan contra el narcotráfico a nivel nacional? Aquí la alcaldesa no lo quiso aplicar”, cuestionó Molano.