Juan Daniel Oviedo pidió “no estigmatizar a la primera línea” y señaló que urge “escuchar a los jóvenes”

“No tenemos porqué estigmatizar a la primera línea, lo que necesitamos es seriedad y firmeza para atender la política de la juventud en Bogotá, los jóvenes no quieren tapar huecos, no importa su condición social, los jóvenes quieren entrar a las nuevas tecnologías, a la ciencia, al emprendimiento”, señaló el exdirector del Dane.

El candidato a la Alcaldía también dejó claro que los jóvenes “ no quieren más violencia, pero tampoco quieren que paguen por no matar, por eso se requiere una actitud muy audaz de la Alcaldía para entender las realidades y proveer más educación, educación, empleo inclusivo, emprendimiento”.

En otro aparte del debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023 en SEMANA , Oviedo arremetió en contra del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que “los jóvenes no están pidiendo plata para no matar ”, de acuerdo el exdirector del Dane, lo que se necesita son mejores y más oportunidades.

“Hace falta escuchar a la juventud de Bogotá, la cual salió a la manifestación social porque no había educación, empleo y estaban pasando hambre, por consiguiente, los jóvenes no están pidiendo plata por no matar”, dijo Oviedo en el debate.