Elogio del pesimismo

Así que el pesimismotiene ventajas, y es útil. En tiempos más recientes se me ocurre el ejemplo de HernánCortés (1485-1547). El conquistador del imperio azteca, hijo de un hidalgoextremeño, y primo de Francisco Pizarro (1476-1541), quien a su vez dirigió la dominaciónde los incas. Cortés zarpó desde Cuba en once barcos que luego llegaron aCozumel, y posteriormente a la península de Yucatán, donde en medio deconflictos con los aborígenes que habitaban en la región y con sus hombres, quienesse amotinaron, decidió inutilizar sus naves mediante una combinación de técnicas llamadas barrenado, es decir encallarlosy perforar sus cascos, sin embargo para los fines románticos de la historia, este episodio se transformó en que los quemó,originando esa expresión que pasó a la posteridad como una metáfora quesignifica tomar una decisión dispuesto a asumir sus consecuencias impredeciblesante la incertidumbre que las fuerzas del destino implican. Y a Cortés lefuncionó el pesimismo: mediante su despliegue de poder y bizarría controló ladisidencia entre sus huestes, quienes se aconductaron bajo su mando y marcharondisciplinados por el territorio mejicano sometiendo pueblos y al imperador Moctezuma II, hasta que finalmentellegaron a la península de Baja California.

Pero en el vivir corriente, la mayoría de las veces se elige intuitivamente, con sentido común, y en ocasiones funcionan bien las cosas. Este argumento me consuela para el caso del libro que estoy próximo a publicar: se titulará "Loshombres también pueden amar", y se trata de una colección de diez y ochocuentos esperanzados para adultos, sobre distintas maneras de estar juntos enpareja y a largo plazo. Solo sé que Pura Vida, este blog, cuenta con lectoresque lo disfrutan, pero ese volumen es mi primera incursión literaria, así que lazozobra es completa. No tengo antecedentes con qué predecir el futuro, así quela ansiedad es grande unas pocas semanas antes de su lanzamiento. Sin embargo,tampoco es motivo para abortar el proyecto, es decir elpesimismo no es un argumento suficiente para dejar de realizarlo, es tan solouna reflexión que me prepara para un final inesperado que me exigela necesidad de planear una alternativa en caso de que triunfe la fatalidad.