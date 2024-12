Pocas veces se ven tantas empresas en líos y sin un norte. La actual pandemia está generando un impacto muy grande en casi todos los sectores de la economía, por lo que es necesario pensar con la cabeza fría si se quiere sobrevivir como empresario en esta coyuntura.

El expresidente de Blockbuster y ETB, Saúl Kattan, se asoció con Azurian Consulting para crear Progresa, un programa de recuperación de empresas en tiempos de la covid-19. Estos son sus mensajes.

1. No hay receta mágica

Para este empresario con 25 años de trayectoria en el sector empresarial, es necesario analizar cada caso por separado porque las situaciones suelen ser distintas, incluso cuando son compañías de un mismo sector o país. Uno de los ingredientes fundamentales para salir adelante es la creatividad para ocupar nuevos espacios y oportunidades.

2. En dónde estoy parado y el poder de la marca

Lo primero que tiene que saber una compañía en problemas es diagnosticar muy bien la situación. Si el apalancamiento es muy alto y los ingresos no dan, seguramente se va a sufrir mucho, por lo que la receta tendrá que cambiar. Una de las opciones planteadas es acudir a la marca. “La marca sirve para atraer nuevos clientes y es un imán para atraer capital o inversionistas. Sin embargo, no puede apostarle todo a la marca si no tiene cómo pagar a sus empleados, debe haber un balance”, aseguró.

3. El crédito no siempre es una opción

“El crédito es una opción, pero no olvidemos que las deudas toca pagarlas y los bancos no están para regalar el dinero, y los gobiernos tampoco, pues no se puede quebrar al país”, dice Kattan. El consultor indica que es necesario medir muy bien cuánta deuda se puede contratar, siempre mirando la perspectiva del negocio hacia futuro. ¿Realmente estamos en un negocio viable o solo estamos sobreviviendo? Si se trata de un crédito que solo alarga la vida de la empresa dos o tres meses a lo mejor la opción es cerrar.