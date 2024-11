CONFIDENCIA

'App' colombiana para mascotas espera cerrar 2020 con 50.000 descargas

La aplicación para mascotas Pets and Go, disponible en dispositivos Android y iOS en Bogotá, anunció que espera expandirse a otras ciudades de Colombia y alcanzar alrededor de 50.000 descargas al finalizar 2020. Además, el emprendimiento lanzó recientemente una nueva versión de su 'app' mediante una interfaz que permite personalizar la entrega de productos para mascotas como alimentos con ingredientes naturales de diversas marcas, accesorios y artículos de higiene. También anunció que espera reducir los tiempos de entrega mediante un servicio de domiciliarios contratados directamente por Pets and Go.