“Esperamos ganancias de unos 200 millones de dólares”, dice Óscar Guzmán en relación con la COP16

SEMANA: ¿Están listos para recibir a las delegaciones de casi 200 países que nos visitaran en la COP16?

Óscar Guzmán: En toda la historia de Colombia no ha habido un evento más grande que la COP16, que arranca el 21 de octubre y se hará hasta el primero de noviembre. Estamos esperando alrededor de 190 delegaciones, es decir, unas 12.000 personas. Durante el evento de la cumbre también vamos a tener eventos simultáneos como el mundial de salsa, la reunión de las 32 Corporaciones Autónomas Regionales y una cumbre de alcaldes. En septiembre tendremos el Mundial de Fútbol Sub-20. En agosto, el Festival Petronio Álvarez, el Festival del Mono Núñez, el de Bandola en Sevilla y a partir de julio estamos listos para la llegada de las ballenas en el Pacífico.

SEMANA: Para el Valle del Cauca, ¿este segundo semestre de 2024 es el del desquite?

O.G.: La demanda se ha contraído, el año pasado no fueron los mismos números de 2022. Estos primeros cuatro meses tampoco se ha tenido la ocupación que esperábamos. Pero en el segundo semestre tendremos muchos más eventos. Más que hablar de un desquite económico, es la gran oportunidad que tiene Cali para venderse ante el mundo. La COP16 será la gran vitrina para mostrar todo lo que tiene el Valle en su biodiversidad, por algo fuimos escogidos.

SEMANA: Cómo está organizada la red hotelera, ¿hay cama para tanta gente?

O.G.: Tenemos más de 110 hoteles que están subidos en la plataforma que manejó la COP16. En Cotelvalle vamos a recoger el dinero para pagarles a los diferentes hoteles. Los países van a adquirir las habitaciones de acuerdo con las características que buscan, esos recursos llegan a nosotros para pagar a los hoteles.

Presentación oficial de Cali como sede de la COP16. | Foto: José Guzmán

Son alrededor de 4.000 habitaciones que están listas. Los hoteles que están en la plataforma son de Cali, pero ya la ONU nos autorizó hoteles en municipios cercanos, Una de las ventajas que tiene el Valle del Cauca es que tiene la mejor malla vial del país, lo que hace que las distancias sean cortas. Yumbo, Palmira, Jamundí y Cerrito también van a ofrecer sus hoteles. Lo que sí vamos a tener es que algunas delegaciones tendrán que dividirse, porque recordemos que el 65 por ciento de la hotelería de Cali es de menos de 30 habitaciones, pero la ventaja que tenemos es que las distancias son muy cortas.

SEMANA: ¿Son solo hoteles afiliados a Cotelco?

O.G.: Aquí está la ciudad por encima de cualquier cosa. Abrimos el espectro no solo para los 90 hoteles afiliados en Cali a Cotelvalle, sino a otros. Acá no importa si es afiliado o no afiliado, acá lo más importante es que el turismo se sienta bien.

SEMANA: Estamos en época de racionamiento, ¿se puede garantizar el suministro del agua para turistas y pobladores?

O.G.: Estamos hablando cinco meses antes del evento, pero gracias a Dios en el Valle ha llovido, tenemos la represa de Salvajina, que está en el Cauca, y hasta el momento no hay ninguna suspensión del servicio en ningún municipio. Para septiembre y octubre tradicionalmente hay lluvia, esperemos que así continúe.

Proyecto de bilinguismo para la COP16. | Foto: Secretaría de Turismo

SEMANA: ¿Cuánto empleo piensan generar?

O.G.: Hemos hecho estimaciones en las que se habla de que se va a generar empleo a 10.000 personas solo en el sector de la hotelería. Alrededor de 7.000 serían directos. Eso sin contar restaurantes, agencias, alcaldía, gobernación y logística, porque ahí también se requiere a jóvenes para trabajar.

SEMANA: ¿Qué ganancias económicas estiman tener?

O.G.: Estamos esperando que la COP16 no deje unas ganancias de alrededor de 200 millones de dólares. Esos son los cálculos que tenemos, pero no lo estamos viendo solamente por un tema económico, lo estamos viendo como un tema de la recompra. Hemos demostrado que cuando hacemos eventos la gente vuelve a Cali y al Valle. A veces quieren vender a Cali como una región violenta y no podemos negar que hay temas violentos en el territorio, pero son los problemas que tiene toda Colombia. A partir del primero de agosto llegan 3.000 policías a la ciudad de Cali.

SEMANA: ¿Cómo garantizar que no se presentaran cobros excesivos a los turistas extranjeros, como se ha visto en otras ciudades?

O.G.: Nunca ha pasado eso y no es extraño para Cali hacer eventos, la gente sabe que debemos tener unos precios a lo que en ese momento se mueve el mercado sin ir a extralimitarse.

La secretaria de Turismo de Cali, Mabel Lara, presentó oficialmente el programa de capacitaciones de cara a la COP16. | Foto: Alcaldía de Cali

SEMANA: ¿Qué les preocupa?

O.G.: La gran preocupación que debemos tener en este momento es la seguridad, no solo de Cali, sino en todo el territorio nacional. Un europeo que toma la decisión de venir a la COP16 no lo hace cinco días antes, lo hace seis meses atrás, y por eso lo que ha pasado en los últimos días en Colombia no nos favorece y es ahí donde tenemos que cerrar filas con el Gobierno nacional, departamental y municipal para que estos actos que se han presentado en el Cauca, en el Pacífico y en Tuluá no vuelvan a ocurrir y la gente venga tranquila al Valle del Cauca.

SEMANA: ¿Teme que el orden público afecte las expectativas que tienen?