“Ningún gobierno ha cumplido sus promesas con el Pacífico”, asegura la exministra Paula Moreno

P.M.: Justamente la pandemia, que envió a los niños a sus casas a estudiar, desnudó la realidad: muchos de ellos, en la Colombia profunda, no tenían ni conexión, ni un dispositivo para estudiar en casa. Y sabemos que existe una gran demanda de trabajos en tecnología, unos 120.000, en un plazo de tres años, que el país no ha logrado abastecer.

Y si ganan en medio de tantas precariedades, no me imagino si tuvieran más recursos. Y hay otros laboratorios tecnológicos en varias ciudades del Pacífico. Muchos de ellos, gracias a ese acercamiento con la tecnología, ya están en la universidad. En el Pacífico, a pesar de tener todo en contra, suceden este tipo de milagros.

P.M.: Eso no me hace feliz, si soy honesta. Fui ministra hasta 2010, después de tres años y medio, en un periodo de mi vida en el que dormía solo tres horas al día y lanzamos muchísimos proyectos que aún sobreviven. Y desde entonces todos los candidatos presidenciales y todos los Gobiernos me han ofrecido cargos.

El expresidente Santos fue uno de ellos. Pero no es mi vocación. No soy animal político tradicional. Me gusta la filantropía porque no estoy negociando nada. Me emociona ver cómo se transforman vidas y esos jóvenes cumplen sueños. Prefiero seguir donde estoy: formando líderes de esos jóvenes que están en los márgenes de este país. En los 14 años de Manos Visibles hemos apoyado a unas 26.000 personas.