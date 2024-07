Líder social del Chocó reclamó a Petro por bono a damnificados que prometió hace dos años y no entregó: “No entendemos por qué”

En pleno evento público, de manera valiente, tomó la palabra Saúl Palacios Calvo, representante legal del consejo comunitario de la región, y para sorpresa de los integrantes del gobierno nacional, incluido el propio jefe de Estado, reclamó por una promesa que no se cumplió.

Alertó que la promesa que hizo Petro era la entrega de $ 500.000 a los damnificados en el Chocó, la cual manifestó sin tapujos, que no se ha cumplido , mostrando su preocupación sobre esa situación, ya que le indicó al presidente que ese recurso para la población es vital.

“Quiero decirle a usted, señor presidente Petro, que hace casi dos años, usted hizo un anuncio de los bonos de $ 500.000 para las familias damnificadas en el cual está beneficiado el municipio de Carmen del Darién y hasta el día de hoy no entendemos por qué, presidente Petro, esos bonos no han llegado a los bolsillos de la gente ”, dijo el líder social.

Petro pidió una consulta en el Darién para que los pobladores decidan sobre la construcción de un “tren transoceánico”

“Dijimos la vez pasada, hace un mes, una consulta de la población del Darién. El tren transoceánico puede que sea elevado porque si no, tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién, punto; empieza y termina en el Darién, más o menos”, anotó Petro.

Y añadió el mandatario colombiano: “Pero eso implica una consulta. Nosotros no podemos adelantar el proyecto, quien lo construya, la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores, si la población indígena y la población negra que habita el territorio no lo decide. Ellos pueden decir sí o no, con sus ventajas que hay que conocerlas”.