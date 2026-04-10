Más de 2 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan

El mercado laboral juvenil en Colombia sigue enfrentando un reto estructural: más de 2,26 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, lo que equivale al 20,3% de la población entre 15 y 28 años, según cifras del DANE. En otras palabras, uno de cada cinco jóvenes permanece por fuera del sistema educativo y del mercado laboral.

Este grupo, conocido como “ninis”, refleja una combinación de factores como desempleo, informalidad y barreras de acceso a oportunidades, en un contexto donde la tasa de desempleo juvenil se mantiene en 15,4%, por encima del promedio nacional.

Frente a este panorama, la Fundación Forge anunció una nueva convocatoria de su programa de entrenamiento laboral “Tu Futuro”, que otorgará 300 becas gratuitas dirigidas a jóvenes entre 18 y 24 años en ciudades como Bogotá y municipios cercanos.

Abren 100 becas de doctorado en tecnología en Colombia: requisitos, fechas y paso a paso para postularse

La iniciativa, que es completamente virtual, busca fortalecer la empleabilidad a través del desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales, así como el acompañamiento en procesos reales de inserción laboral, como entrevistas, hojas de vida y participación en convocatorias de empleo.

Desde su implementación en 2021, el programa ha beneficiado a más de 900 jóvenes en Colombia, con el respaldo de empresas y voluntarios que facilitan la conexión con el mundo laboral.

De acuerdo con Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge, el objetivo es cerrar brechas en competencias clave como comunicación, trabajo en equipo y orientación a resultados, habilidades cada vez más demandadas por el mercado.

Icetex y Fodesep abren becas para estudiar Inteligencia Artificial y Física: así puede aplicar

Aunque este tipo de iniciativas aporta soluciones puntuales, el tamaño del problema evidencia un desafío mayor: integrar a millones de jóvenes al sistema productivo en un entorno donde la informalidad y la falta de oportunidades siguen limitando su desarrollo.