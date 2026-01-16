El primer empleo también es el más riesgoso para miles de jóvenes en Colombia

El ingreso de los jóvenes al mercado laboral en Colombia avanza a buen ritmo, pero lo hace acompañado de un riesgo silencioso que pocas veces se discute.

A medida que crece la ocupación juvenil, también aumentan los accidentes laborales entre quienes se enfrentan por primera vez a un entorno de trabajo, muchas veces sin la preparación ni la información suficiente.

De acuerdo con cifras del DANE, entre julio y septiembre la tasa global de participación juvenil alcanzó el 54,7 %, mientras que la ocupación llegó al 46,7 %, lo que confirma una mayor presencia de jóvenes en sectores como comercio, logística, manufactura y construcción.

Sin embargo, esta dinámica trae consigo un desafío adicional, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores jóvenes pueden sufrir hasta 40 % más accidentes laborales que aquellos con mayor experiencia.

Desde Areandina, institución que analiza este fenómeno en su más reciente comunicado, advierten que el problema suele comenzar desde el primer día.

Para Heydy González, directora del programa virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución, la combinación de inexperiencia y presión por cumplir metas reduce la percepción del riesgo. “Los jóvenes en su primer empleo combinan inexperiencia y presión por cumplir metas, lo que reduce su percepción del riesgo”, explica.

Las cifras nacionales refuerzan la alerta. En 2024 se reportaron más de 520.000 accidentes laborales en el país, según datos del sistema de riesgos laborales.

Aunque no existe un registro oficial desagregado por edad, expertos coinciden en que una proporción significativa involucra a trabajadores jóvenes recién vinculados, especialmente en empleos temporales o de alta rotación.

La falta de experiencia y capacitación incrementa la exposición a riesgos laborales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Areandina señala que uno de los principales factores de riesgo es la capacitación insuficiente. En muchos casos, la inducción se limita a un trámite administrativo y no a un proceso pedagógico adaptado al puesto. “la seguridad es prioritaria sobre cualquier presión por productividad y debe entenderse como un derecho, nunca como un favor”.

La normativa colombiana exige que todo trabajador esté afiliado desde el primer día a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), reciba elementos de protección personal y sea informado sobre los riesgos de su labor.

No obstante, muchos jóvenes desconocen estos derechos y aceptan condiciones inseguras por temor a perder el empleo. Desde Areandina recomiendan verificar la afiliación, pedir explicaciones claras sobre los procesos y solicitar acompañamiento durante las primeras semanas.

El riesgo se intensifica en temporadas de alta demanda, como el cierre y el inicio de año, cuando miles de jóvenes son contratados de manera temporal en comercio, bodegas y mensajería. En estos contextos, la falta de supervisión y la presión por la productividad elevan la probabilidad de accidentes.

Para la experta, la clave está en construir una cultura preventiva.“el joven ingresante no solo debe adaptarse al entorno laboral, sino ser protegido por él”, señala.

El desafío, concluye Areandina, es doble, proteger a quienes comienzan su vida laboral y garantizar que el primer empleo sea una oportunidad de crecimiento, no una puerta de entrada a la informalidad o al riesgo evitable.