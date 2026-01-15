Multinacionales del sector salud abren vacantes en todo el país: aplique acá

Reconocidas multinacionales del sector salud que operan en el país han anunciado la apertura de procesos de selección para cubrir vacantes en diferentes regiones, con múltiples ofertas laborales activas dirigidas a profesionales y técnicos en distintas áreas y lugares del territorio nacional.
Las convocatorias vigentes buscan responder a la demanda del sector y fortalecer los equipos de trabajo, ofreciendo vinculación formal, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento profesional para perfiles con distintos niveles de experiencia.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Auxiliar de enfermería – Barranquilla
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.
Responsabilidades:
- Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.
- Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.
- Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.
- Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.
- Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.
Requerimientos:
- Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.
- Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.
- Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Profesional en enfermería especialista SST – Villavicencio
Empresa: Sura Colombia
Salario: 4.796.400
Como parte del equipo, trabajará en conjunto con las gerencias técnicas y la ARL para desarrollar estrategias que aseguren el cuidado del cliente y el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo.
Responsabilidades:
- Programar actividades con clientes asignados.
- Realizar capacitaciones y asesorías.
- Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.
- Asesorar a las empresas clientes en temas de SST.
- Gestionar información de manera oportuna y realizar seguimiento a lo gestionado.
- Monitorear cumplimiento de requisitos legales y ejecutar de forma eficiente las actividades.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería con especialización o maestría culminada en seguridad y salud en el trabajo.
- Tarjeta profesional de Enfermería y título con convalidación si se realizó en otro país.
- ReThus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).
- Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
- Curso de 50 horas SG-SST y Curso de 20 horas SG-SST vigentes.
- Carné de vacunación actualizado.
- Experiencia de al menos tres (3) años acompañando programas de vigilancia epidemiológica de riesgo biológico y asesorando en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Ideal que cuente con cursos o formación en temas de riesgo biológico.
Asesor de gestión integral – Acacias
Salario: Keralty
Salario: A convenir
Keralty busca un asesor de gestión integral apasionado por mejorar la satisfacción y el bienestar de los usuarios en el sector salud.
Responsabilidades:
- Gestionar solicitudes de información de los usuarios.
- Brindar atención al cliente eficiente y humanizada.
- Resolver problemas y facilitar soluciones efectivas.
- Colaborar con otros equipos para mejorar procesos de atención.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas, asistenciales o del área de la salud.
- Conocimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad Social en Salud.
- Experiencia mínima de 1 año obligatoria en el sector salud, preferiblemente en atención en línea de frente.
- Persona con experiencia en salud en línea de frente, buen servicio a usuarios y atención orientada a la resolución de problemas con usuarios en salud.
- Actitud de servicio, trabajo colaborativo, adaptabilidad y enfoque en atención humanizada.
Auxiliar de enfermería – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: 2.459.300
Sura busca auxiliares de enfermería comprometidos con el cuidado de la vida desde el servicio de vacunación, con habilidades clínicas, humanas y técnicas para acompañar a los usuarios en procesos de inmunización seguros y de calidad.
Responsabilidades:
- Aplicar inmunobiológicos de manera segura y conforme a los lineamientos establecidos.
- Garantizar el registro oportuno y completo de cada proceso de vacunación.
- Brindar orientación clara y empática a los usuarios sobre esquemas de vacunación.
- Cumplir con los protocolos de bioseguridad y manejo adecuado de insumos.
Requerimientos:
- Formación técnica como auxiliar de enfermería.
- Certificado de competencia laboral en administración de inmunobiológicos, otorgado por el SENA.
- Experiencia previa en vacunación.
- Registro en Rethus.
- Esquema de vacunación completo (Hepatitis B, Varicela, Tétanos, Covid-19, Sarampión y Rubéola).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.