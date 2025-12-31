Economía

Expertos destacan el nuevo escenario que enfrentará el mercado laboral colombiano en 2026

Los últimos anuncios del Gobierno Nacional modificaron el panorama para el nuevo año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

31 de diciembre de 2025, 9:11 p. m.
Los expertos destacan las características del mercado laboral en 2026.
Los expertos destacan las características del mercado laboral en 2026. Foto: Agencia 123rf

El mercado laboral colombiano entra en 2026 marcado por una doble presión regulatoria y económica. Por un lado, el Gobierno nacional decretó el salario mínimo legal mensual en $1.746.882 pesos, lo que representa un incremento cercano al 23 % frente a 2025, y que puede elevar el ingreso total de los trabajadores hasta alrededor de $2 millones de pesos mensuales al incluir el auxilio de transporte.

Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23%.
Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23% Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País) y (Presidencia)

Por otro, avanza la implementación progresiva de la nueva reforma laboral, que redefine reglas clave de contratación y costos asociados al empleo formal.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles

La decisión sobre el salario mínimo, adoptada tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación entre empleadores y centrales obreras, se convirtió en una de las principales noticias económicas de cierre de año. Su impacto va más allá del ingreso base de los trabajadores, pues incide directamente en recargos, prestaciones sociales, aportes parafiscales y otros beneficios indexados al salario mínimo, con efectos directos sobre la estructura de costos de las empresas.

“En un escenario donde se materializa un incremento salarial de esta magnitud, las empresas se ven obligadas a revisar su estructura de costos y su capacidad de mantener el nivel actual de contratación. Este proceso, dependiendo del sector y del tamaño de la compañía, puede llevar a reorganizaciones internas o incluso a ajustes en el número de empleados”, señala Felipe Ángel, Chief Financial Officer de Gallagher Colombia.

Macroeconomía

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

Macroeconomía

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Macroeconomía

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

Macroeconomía

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Macroeconomía

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Macroeconomía

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Macroeconomía

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

Salud

Ministerio de Salud confirma que estudiantes de medicina en Colombia recibirán remuneración mensual en su año de internado, a partir de 2026

Nación

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

Macroeconomía

Trabajadores tienen cuatro nuevos permisos remunerados en 2026: cambios de la reforma laboral

Salario mínimo en Colombia 2026: listado de bienes y servicios que suben de precio tras el alza anunciada por Petro

Reforma laboral

Según los expertos, el panorama se complica con la entrada en vigencia de la reforma laboral, que introduce cambios estructurales en la forma en que las empresas contratan, gestionan y desvinculan talento.

Entre los ajustes más relevantes está la primacía del contrato a término indefinido como regla general, la limitación de los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años, incluidas sus prórrogas, y la obligación de formalizar por escrito los contratos por obra o labor, que de usarse de manera inadecuada se entenderán como indefinidos.

La reforma provocó diversos cambios en las normas labores de la nación.
La reforma provocó diversos cambios en las normas labores de la nación. Foto: adobestock

La reforma también redefine el rol de las Empresas de Servicios Temporales, establece sanciones claras en caso de incumplimiento y fortalece el pago del recargo dominical, que alcanzará el 100 % de manera gradual hasta 2027.

“La reforma busca proteger al trabajador, pero también implica que muchas empresas deberán reestructurar sus esquemas laborales. Esto, inevitablemente, puede conllevar decisiones de desvinculación”, explica Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight.

A estos cambios se suman nuevas exigencias como la contratación progresiva de personas con discapacidad según el tamaño de la empresa, ajustes en las modalidades de trabajo remoto y la inclusión explícita del teletrabajo transnacional, lo que obliga a las organizaciones a revisar sus modelos de gestión del talento y cumplimiento normativo.

Un entorno de mayor riesgo de transición laboral La combinación de un salario mínimo con un incremento significativo y la implementación de la reforma laboral configura un entorno en el que las transiciones laborales podrían volverse más frecuentes. Empresas con estructuras de costos sensibles, sectores con alta rotación y organizaciones en procesos de ajuste operativo podrían enfrentar mayores riesgos de reestructuración.

Más de Macroeconomía

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.

Expertos destacan el nuevo escenario que enfrentará el mercado laboral colombiano en 2026

Salario Mínimo 2026

¿Cuáles son los impactos fiscales y operativos del incremento del salario mínimo en las principales ciudades del país?

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería- ACM

Asociación Colombiana de Minería rechaza que vía emergencia económica se reviva la no deducibilidad de regalías

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Arranca actualización del Sisbén: este es el anuncio del DNP que impactará a muchos

La Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila: “Como presidente no les quitaré a trabajadores lo que han ganado. Me dedicaré a que empresas sean más productivas”

Quemadura por rayos

Gobierno asegura que ha hecho el aumento más alto para salud en los últimos 20 años: estas son las cifras presentadas

Shein y Temu tratan de buscar una política fiscal más flexible, pero no se ve ambiente en el Gobierno Trump para alcanzarlo. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)

Golpe al bolsillo en Año Nuevo: Amazon, Shein y Temu se pondrán más caros en Colombia

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Advierten posibles medidas de los empresarios por el salario mínimo de 2026 decretado por Petro

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.

Dólar en Colombia: así finaliza el año y estas son las proyecciones para el 2026

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Gobierno Petro publicó decreto con nuevos impuestos para respaldar la emergencia económica: suben IVA, patrimonio y consumo

Noticias Destacadas