“Los colombianos usamos el humor como estrategia de supervivencia”, asegura el productor Dago García

Dago García: En esta industria no hay reyes Midas. Nadie tiene el éxito garantizado. Cuando lanzas una producción puede que se convierta en un gran éxito o en un fracaso estruendoso. He sido afortunado en la mayoría de las cosas que he hecho y de estar rodeado de grandes equipos. Siempre he creído que el éxito está atravesado por una alta dosis de suerte.