Esta es la radiografía que revela el número de hombres alzados en armas que hay en Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja en distintos frentes para lograr la denominada paz total, una de las promesas de campaña. El acercamiento con los grupos criminales empezó desde la llegada del mandatario a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

El comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha sido el encargado de los acercamientos exploratorios y de coordinar todo el proceso de implementación del acuerdo de paz, que se firmó en noviembre de 2016.

Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz. - Foto: GUILLERMO TORRES

Recientemente, el funcionario del Gobierno entregó una radiografía de los hombres alzados en armas en Colombia y el panorama es preocupante porque hay un incremento en todas las organizaciones criminales.

Según Rueda, esa alteración de cifras obedece a que desde la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc el Estado no copó los territorios que dejó esta organización guerrillera que entregó las armas, según lo reportado por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Información del Gobierno indica que, de los 13.000 hombres que firmaron el acuerdo en el Teatro Colón en Bogotá, el 90 por ciento se mantiene en la legalidad y el resto volvió a las armas en diferentes estructuras criminales, como la Segunda Marquetalia.

Aunque las cifras que está reuniendo el Gobierno Petro son para obtener una aproximación sobre las implicaciones de desarmar a estos grupos, podría haber subregistros y por eso el trabajo continuará.

Otro asunto, no menos importante, es que no hay el dinero suficiente para sostener la implementación de lo acordado, y los aprietos para el Ejecutivo están alrededor de mantener en la legalidad a quienes decidieron dejar atrás la guerra. En ese sentido, el comisionado para la paz dijo que se trabaja en el Plan Marco de Implementación en el que se conseguirían los recursos, ya que, si no se mantienen los compromisos, seguramente otra organización no querrá desmovilizarse.

Iván Márquez - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Otro asunto es que las principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, por lo que otra lucha será acabar con esos negocios.

Los cotejos de información son preliminares. La cifra final seguramente será un insumo para el Gobierno Petro y la inteligencia del Estado. En todo caso, ha sorprendido que cada día Colombia tiene más hombres alzados en armas.

Estado Mayor Central

Esta estructura se creó antes de la firma del acuerdo de paz. - Foto: AFP

Esta estructura se creó antes de la firma del acuerdo de paz y está compuesta por quienes nunca estuvieron de acuerdo con dicha negociación. Bajo el mando de alias Iván Mordisco, opera en 16 departamentos y con 2.800 hombres. La organización está lista para iniciar un diálogo político con el Gobierno Petro.

Segunda Marquetalia

Este grupo está integrado por unos 1.800 hombres bajo el mando de Iván Márquez.

La integran unos 1.800 hombres bajo el mando de Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de La Habana, Cuba. Los más antiguos comandantes de las extintas Farc-EP se fueron a este grupo, pero han ido muriendo uno a uno en enfrentamientos entre bandidos. Anunciaron la “refundación” del frente 53 que operará en Meta, Vichada y Cundinamarca, con lo que tendrían presencia en 15 departamentos.

Clan del Golfo

Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan en 14 departamentos de Colombia y la información institucional indica que tienen unos 6.000 hombres. Sin embargo, según el Gobierno Petro datos extraoficiales señalan que en realidad son 9.000. Es una de las organizaciones criminales más peligrosas y con control del narcotráfico.

ELN

Estaría compuesto por unos 5.000 hombres.

Es con el único grupo que hay una mesa de paz activa y la información oficial dice que está compuesto por unos 5.000 hombres, pero la cifra podría ser mayor con los milicianos y quienes operan en la frontera.

Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

Se estima que este grupo armado tiene unos 1.000 hombres.

Esta organización es descendiente del extinto bloque Resistencia Tayrona, que se desmovilizó en 2006. Actualmente, tendría unos 1.000 hombres armados y el Gobierno los ha llamado para negociar.