“La COP cambiará el imaginario”, dice Angélica Mayolo, asesora de Gerencia de Ciudad ProPacífico

A.M.: Fue difícil convencer de que teníamos las capacidades técnicas, logísticas y administrativas para desarrollar un evento de esta magnitud. Creo que para todos era claro que Cali y el Pacífico tenían condiciones idóneas en materia de biodiversidad por encontrarnos en el Chocó biográfico, por concentrar un porcentaje alto de población indígena y afrodescendiente, que han sido guardianes históricos de la biodiversidad. Pero hicimos un trabajo juicioso, en equipo con toda la región, lo que nos permitió demostrar que teníamos la capacidad logística, técnica y administrativa para desarrollar un evento de esta magnitud. Estamos listos.

A.M.: Como es una Conferencia de las Partes, por eso se llama COP, del convenio de diversidad biológica, vendrán las delegaciones oficiales de los países que han suscrito la convención y las entidades que se acreditan como observadoras. Se espera que haya delegaciones oficiales de más de 180 países y que haya observadores de diferentes países del mundo. Y el número de visitantes extranjeros que maneja el Gobierno nacional es de alrededor de 12.000 personas.

A.M.: Cuando construimos la propuesta en la postulación como Cali Pacífico, hablamos de que reconocíamos que la COP debería ser un evento con la participación de las comunidades locales y de la ciudadanía. Por eso, no solo pensamos para la postulación en cumplir todos los requisitos, sino también en una agenda paralela que brindara oportunidades de conocimiento y de generación de ingreso para las comunidades locales. Entonces, estamos planteando una feria de negocios verdes que permita visibilizar emprendimientos sostenibles de todo el país, especialmente de la región pacífica. Estamos pensando con el Gobierno nacional concertar también una agenda académica que permita conocer sobre biodiversidad y aprovechemos la experiencia de muchos de los miembros de las delegaciones que vienen. Y queremos hacer una agenda de promoción de naturaleza de toda la región pacífica que permita que durante los recesos de la COP los participantes puedan conocer la biodiversidad de esta región, no solo en la zona rural de Cali, haciendo avistamiento de aves, sino también pudiendo ir al litoral pacífico chocoano en Nuquí; o a Buenaventura, a Juanchaco, Ladrilleros o la reserva natural de San Cipriano.