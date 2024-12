Equilibrio para una Amazonía sostenible

Mediante la agroforestería, Fabio ha incorporado un enfoque sostenible a su actividad ganadera al aprovechar al máximo los pastos disponibles y no tener que tumbar más selva para albergar o alimentar sus reses.

Esa actividad la ha llevado a cabo en el marco del proyecto Agroforestería para la Conservación, implementado por The Nature Conservancy - TNC y Amazon Conservation Team -ACT, que permite un uso de la tierra más diverso e integrado. Su objetivo es fomentar que el desarrollo económico y la conservación del medioambiente vayan de la mano.

“Diversifican la economía de las personas. Si en una época pasa algo con el ganado, están los frutales. Si hay un año en el que les va mal con el cacao, tienen entonces las vacas o la producción de miel, que está generando un vínculo con el bosque que antes no existía”, explica María Fernanda Ordóñez, especialista de TNC.

Y es que antes todo era un único potrero, en el que el ganado andaba y andaba buscando agua y sombra. Una opción que no es sostenible y degrada los suelos. Ahora ha aumentado la productividad y hasta la leche del ordeño.

Ahora, Fabio trabaja con un sistema de rotación en el que el ganado está un mes en un potrero y luego pasa a otro, mientras el anterior se regenera. Así se aprovecha el territorio disponible y se apuesta por la conservación y también por la productividad, ya que es más fácil para él manejar sus reses así y ya no tiene que alquilar pastos en otros lugares.

Como Fabio, Gilma Hoyos, desde San José del Fragua, Caquetá, ya no solo se limita a la ganadería. Se ha sentido atraída por la cría de las abejas nativas sin aguijón, una actividad denominada meliponicultura. Cuenta que hace poco inició en ese mundo y le ha llamado bastante la atención, pues no es tan difícil sostener las abejas: no hay que ser un especialista ni llevar un traje cual astronauta, como sucede con la apicultura, la cría de las abejas con aguijón.

La opción de las abejas no ha pasado desapercibida. También ha cautivado a doña Graciela, en otra vereda de San José del Fragua. “No conocíamos la diversidad de abejas que hay en nuestro territorio ni lo que ellas hacen al ser pioneras de la polinización. Nosotros esperábamos que los árboles dieran fruto y ni siquiera sabíamos que ese trabajo lo hacían las abejas”, afirma.