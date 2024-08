Inversión extranjera: grandes oportunidades en las regiones

Las agencias de inversión extranjera regionales desempeñan un rol fundamental en la promoción y facilitación de la inversión internacional en el país. Mientras, a nivel país, ProColombia se concentra en atraer capital extranjero, fomentar el crecimiento económico y apoyar a los inversionistas en todas las etapas del proceso de inversión; las agencias regionales, como Invest in Bogotá, Invest in Oriente Antioqueño, Invest Pacific, Invest in Armenia, Invest in Pereira y ACI Medellín, tienen un enfoque más local, adaptado a las características específicas de sus regiones.