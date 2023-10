Salud mental: ¿todavía un tabú en Colombia?

El cambio emocional que experimentó Carolina Santamaría* afectó su vida cotidiana y llegó inesperadamente. De la jovial, animada y activa trabajadora social no había rastro. La también docente universitaria cuenta que en pocas semanas empezó a sentirse aburrida, triste y ya no disfrutaba de las actividades que antes realizaba. Depresiva y ansiosa, se encerró en su casa, ensimismada, sin ver a nadie, alimentándose mal y a deshoras.

“Sentía un vacío en el estómago que era muy molesto, una sensación en el cuerpo inexplicable, como que algo me dolía, una angustia permanente que no se iba y que me estaba agobiando, quitándome todas las energías”, relata.