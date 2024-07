Cecilia López Montaño

Hija de payanés y de Cartagena. Nació en Bogotá y creció en Barranquilla, a donde viajó con su familia a capotear la ruina. "Mi padre, Carlos Arturo López, era importador y quebró el 9 de abril. Llegamos con una mano atrás y otra adelante, a comenzar de cero. Papá me enseñó a leer y a escribir y después fui ex alumna de muchos colegios, pues no me gustaba ninguno. Terminé en el Parrish. Entre tanto, papá se recuperaba. Introdujo la avicultura en la Costa y yo le ayudaba a vender pollos. Vendimos tantos, que nos corrieron". Estudiaba economía en Los Andes cuando se ennovió con su profesor Max Rodríguez. Se casó y viajaron a Nashville, donde él hizo un máster y ella tuvo a María Claudia. En Bogotá nació Carlos Alberto. Con todo y dos pequeños, Cecilia siguió estudiando. Años después se separó y arrancó a trabajar. Investigó, dictó clases, publicó libros. Hoy está casada con Jaime Obregón, relación que comenzó chateando. Prototipo de la mujer moderna, independiente, emprendedora, rebelde. Se destaca como investigadora, economista y alta funcionaria. En el gobierno Turbay trajinó en política social; en el de Betancur fue viceministra de Agricultura y trabajó por campesinos y cultivadores; en el de Barco, embajadora en Holanda y manejó temas delicados ante la Corte de La Haya; en el de Gaviria, dirigió el ISS, atacó la corrupción y politiquería y se agarra con el Presidente por la privatización de la seguridad social. Monta rancho aparte con su equipo y dirige un libro base para discutir La ley 100; con Samper fue ministra de Medio Ambiente; en Minagricultura se disgustó con el Presidente porque el Contrato Social Rural no funcionaba. Nombrada jefe de Planeación Nacional, está en su salsa. Analiza, evalúa gestiona y contribuye a privatizar las electrificadoras de la Costa. Hasta ahí llega como empleada pública. Tras un paréntesis en el exterior como consultora del BID, el Banco Mundial, el Cepal, le pica la política. Quiere lanzar ideas, participar en debates. La derrota el machismo. Para reponerse, funda Agenda Colombia, foro para debatir grandes temas con figuras internacionales. Pero empecinada, en política se abre paso a codazos. "Colombia ha progresado más en equidad de género: mujeres gerentes hay en bancos, empresas , institutos. Pero cuando se trata del poder político, es harina de otro costal", dice Cecilia. Y trabajo le costó ser precandidata del Partido Liberal. Lo logró, por no quedarse callada. Propone temas que a otros no les suenan. Pero se queja, pues ni la invitan, ni la consultan con la frecuencia con que lo hacen con otros precandidatos. Para desahogo y como sitio de reflexión sobre temas que le importan, su hija María Claudia le montó una página web www.cecilialopez.cree. Y cada semana opina. Echa contra la reelección; critica decisiones a su juicio equivocadas; lidera causas femeninas y apoya temas polémicos: derechos de los gay; aborto terapéutico; servicio militar femenino, incluidas las elites. *Periodista y columnista