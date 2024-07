En 1994, el nivel de reconocimiento público de Shakira era bajo y no siempre estuvo ligado a la música. Para entonces, la barranquillera había publicado dos discos: Magia y Peligro, que pasaron por las tiendas sin pena ni gloria. Había alcanzado el tercer lugar en el festival de Viña del Mar en 1993. Con apenas 17 años, su nombre empezó a sonar más por su actuación en la telenovela El Oasis y por haber obtenido el curioso premio TV y Novelas como la mejor cola de Colombia. De haber escuchado los cantos de sirena de la televisión, probablemente seguiría en el circuito de las telenovelas. Shakira, sin embargo, hizo buen uso de su reconocida tozudez. Persistió en la música y nada más. No importaba el tercer lugar en un concurso, ni dos discos de escasa recordación, ni el premio por una parte de su cuerpo con la que no creaba melodías. En enero de 1995, la Shakira que conocemos hoy emergió con Donde estás corazón, su primer éxito nacional. Le siguió Estoy aquí y para ese momento su voz había salido de las fronteras de Colombia. Pies descalzos, el disco en donde estaban esas canciones, vendió dos millones y medio de copias en los dos años siguientes una cifra que, aún hoy, no suele lograr con frecuencia un artista nacional. Diez años, tres discos en estudio y casi 27 millones de copias después, Shakira ha llegado lejos. Algunos dicen que ya no es colombiana, pero se equivocan. Tal vez no ande por el mundo con un carriel y una bandera, pero cumple con la patriótica misión de supervisar semanalmente las actividades de la fundación Pies Descalzos, que garantiza la educación de 2.610 niños y niñas pobres. A veces la critican por vivir por fuera del país y por haber perdido un poco su acento. Pero lo mismo se puede decir del torero César Rincón. Shakira representa la aspiración de muchos colombianos, que es triunfar en el exterior y, si se puede, quedarse allá. Musicalmente, Shakira ha tenido éxito porque, más que inventar algo, ha descubierto la combinación adecuada de baile, imagen y canciones pegajosas. Sus discos no están hechos para oír de una sola sentada, como si fueran The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, sino para irse aficionando a una canción cada cierto tiempo. Eso, que en muchos artistas es una debilidad, Shakira lo convierte en fortaleza; ella misma ha reconocido que sus discos carecen de unidad temática, pero trabaja duro para que cada canción sea un éxito. No le gusta delegar, así que si alguien tiene un reparo con su música, no hace falta buscar a otros responsables. No deja nada al azar y tiene claro que no puede dejar ver grietas cuando está trabajando. Procura que en público no la vean cansada y se adapta a la actitud de cada entrevistador. Al cierre de esta edición, Shakira ha obtenido 61 premios (incluido un Grammy anglo en 2001 por su MTV Unplugged), se prepara para publicar en noviembre el álbum Oral Fixation volumen 2 y para empezar en 2006 una gira mundial. Tiene 28 años y la terquedad de alguien de 82. Sin duda, volverá a poner todo eso a su favor. *Periodista de "Jet Set"