El método de ahorro 70-30 que le ayudará a ahorrar sin dejar de darse gusto

El ahorro es una práctica financiera que tiene beneficios a corto, mediano o largo plazo. Para el Banco de la República, esta acción debe convertirse en un hábito con el que la persona logra cumplir sus metas y, a su vez, incrementar el capital. En ese sentido, luego de ahorrar se puede invertir para acumular grandes sumas.

El dinero es un recurso escaso, lo que significa que es necesario darle un buen uso. A la hora de manejar la moneda de cambio se debe pensar con determinación y adquirir lo realmente necesario, de lo contrario aparecen factores que truncan las finanzas personales, como el sobreendeudamiento, según Valora Analitik.

Un poco más de 50 % son las personas que ahorran en Colombia, indica Fincomercio. El ideal sería que todos los sujetos guardarán algo de dinero, aunque cabe recalcar que esto depende de la cantidad de ingresos, las obligaciones, las necesidades, entre otras variables.

En ese orden de ideas, aún queda mucho por aprender en relación con la moneda de cambio, mucho más si la meta está dada en tres puntos clave: ahorro, inversión y educación.

En ese orden de ideas, aún queda mucho por aprender en relación con la moneda de cambio, mucho más si la meta está dada en tres puntos clave: ahorro, inversión y educación. - Foto: Getty Images

En el mundo de las finanzas y los negocios abundan los métodos para contribuir a la generación de capital.

Por esto, de acuerdo con el portal especializado Bloomberg, existen varios puntos a tener en cuenta al momento de ahorrar que, según el caso específico de cada persona, se pueden usar todos o tal vez únicamente unos cuantos a la vez. De esta manera, se puede hacer del ahorro una disciplina más que una obligación.

1. Para comenzar, es considerable recordar que lo que toda persona debe hacer cuando se plantea el objetivo de ahorrar es crear un presupuesto. Como se mencionó, cada persona sabe cuánto dinero puede guardar solamente cuando sabe cuánto gasta. Tener en cuenta los gastos fijos mensuales como arriendo, servicios y alimentación le puede dar una idea del monto que puede ahorrar cada mes.

2. Como complemento, hay que tener en cuenta que ahorrar es importante, pero no menos o más que los demás gastos del hogar. Por este, es recomendable destinar un valor aceptable según la economía de cada persona: que no sea tan bajo como para no ver buenos réditos en el futuro, ni tan alto como para empezar a “penar” porque no se puede cubrir el pago de las necesidades básicas del hogar.

3. La motivación es crucial. Si una persona ahorra por el simple hecho de ahorrar, lo más seguro es que en un futuro cercano verá ese dinero como una opción para saciar deseos que simplemente podrían haber esperado. Así, para contrarrestar esa situación, lo mejor es plantearse una pregunta: “¿por qué quiero ahorrar?”. Tal vez la respuesta sea que se quiere viajar, comprar un apartamento o mejorar el que tiene, adquirir un vehículo o incluso tener el dinero suficiente para no endeudarse en la boda. Sea cual sea la motivación, es importante tenerla para hacer del ahorro un sueño y no una obligación.

Tal vez la respuesta sea que se quiere viajar, comprar un apartamento o mejorar el que tiene, adquirir un vehículo o incluso tener el dinero suficiente para no endeudarse en la boda. Sea cual sea la motivación, es importante tenerla para hacer del ahorro un sueño y no una obligación. - Foto: GETTY

Aunque el ahorro es un tema personal que depende en gran medida de la economía que se tenga en el momento, de acuerdo con Bloomberg, la mayoría de los expertos aseguran que lo mejor es tratar de cumplir con una sencilla fórmula: 70-30.

En este caso, el 70 % de los ingresos van destinados a cumplir con esos gastos que sí o sí se deben cubrir y el 30 % restante se dividiría en entretenimiento, pago de deudas y ahorro; así, cada ítem vería destinado un 10 % del sueldo total para su óptimo cumplimiento.