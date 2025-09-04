Abren convocatoria laboral para fin de año en varias empresas

Con la llegada de fin de año, muchas empresas abren nuevas vacantes para quienes desean trabajar durante noviembre o diciembre. Estas oportunidades son ideales para quienes buscan un ingreso adicional o un empleo temporal.

¿Cómo aplicar?

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Revise la que mejor se ajuste a su perfil y postúlese a través del enlace al final de cada oferta.

Si desea explorar más opciones laborales, lo invitamos a visitar Semana Empleos, donde hay disponibles más de 100.000 vacantes en todo el país.

Cajero de temporada en Sogamoso

Salario a convenir

Empresa del sector retail que trabaja con marcas de ropa como Americanino, Chevignon, Naf Naf, Mango, Rifle, Esprit y Outlet Todo al 50% se encuentra en búsqueda de asesores comerciales, supernumerarios, auxiliares de bodega y cajeros que deseen trabajar en la compañía.

Esta vacante ofrece beneficios como contrato por obra o labor, salario de $ 1.400.000, pago quincenal, incentivos, horas extras, descuentos para empleados, beneficios, turnos rotativos y ocho horas diarias.

Funciones cajero:

Cobro de productos: procesar las transacciones de venta, incluyendo el manejo de efectivo y pagos con tarjeta.

Atención al cliente: brindar un excelente servicio, respondiendo preguntas sobre productos, tallas, disponibilidad y promociones.

Manejo de devoluciones y cambios: procesar devoluciones de ropa o cambios, asegurándose de que se sigan las políticas de la tienda.

Sugerencias de productos: ofrecer recomendaciones sobre complementos o prendas adicionales que puedan interesar al cliente.

Mantenimiento de la caja: realizar arqueos de caja al final del día y asegurarse de que el efectivo esté bien organizado.

Gestión de inventario: ayudar a llevar un control básico del inventario, reportando artículos que necesitan ser reabastecidos.

Promociones y descuentos: informar a los clientes sobre promociones especiales, descuentos y programas de fidelización.

Embalaje y presentación: asegurarse de que las prendas se empaquen de manera adecuada y atractiva al momento de la compra.

Resolución de problemas: manejar cualquier inconveniente que surja durante la transacción, como problemas con el pago o quejas de clientes.

Colaboración con el equipo: trabajar en conjunto con otros empleados para asegurar un flujo eficiente de operaciones en la tienda.

Auxiliar de compra (temporada)

Salario: $ 1.160.000 a $ 1.499.000

La empresa busca personal con conocimientos en informática, impulso y servicio al cliente. Es necesario contar con vehículo propio (moto) para realizar traslados dentro de la ciudad y poblaciones cercanas.

Se requiere excelente actitud, orientación al servicio, presentación personal, motivación, puntualidad y comunicación asertiva. El salario corresponde a un SMLV 2025 más auxilio legal de transporte, prestaciones de ley y auxilio de rodamiento.

Auxiliar polivalente de temporada

Salario a convenir

Grupo Éxito busca auxiliares polivalentes para la temporada de precios especiales Éxito 2025 en Pasto, Ipiales, Pitalito, Neiva, Ibagué, Popayán y Florencia.

En este rol se será clave para garantizar una experiencia de compra satisfactoria. Se hará parte de un equipo temporal, realizando tareas como atención al cliente, manejo de caja y surtido de productos.

La compañía ofrece un ambiente de trabajo dinámico y acogedor, donde cada auxiliar de temporada contribuye al éxito colectivo. Este contrato temporal, directo con la empresa, ofrece la oportunidad de integrarse a un equipo comprometido y apasionado por el servicio.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Registrar y empacar productos.

Gestionar el manejo de la caja registradora.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes.

Garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos a partir del 29 de agosto.

Buena actitud para realizar funciones de caja, surtido y empaque.

Bachillerato completo.

Capacidad para trabajar bajo presión durante la temporada alta.

Cajero de temporada - norte de Bogotá

Salario a convenir

La empresa requiere cajeros en Bogotá. Se ofrece un ambiente laboral dinámico donde será posible desarrollar habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

Tres meses de experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Sectores laborales:

Ventas

Administración y oficina

Servicio al cliente y afines

Auxiliar logístico de temporada - consumo masivo en Barranquilla

Salario: $ 1.521.000

Importante empresa de consumo masivo está en búsqueda de un auxiliar logístico para la temporada en Barranquilla. Este cargo temporal es ideal para quienes buscan experiencia en el sector logístico en un entorno dinámico y retador.

Se ofrece un salario de $ 1.521.280 más prestaciones sociales, recargos nocturnos y horas extras. El trabajo se desarrolla en turnos rotativos, lo que requiere flexibilidad y capacidad de adaptación.

Responsabilidades:

Realizar el abastecimiento de productos.

Gestionar el almacenamiento eficiente de mercancías.

Controlar y verificar los inventarios.

Ejecutar tareas de picking y packing .

y . Verificar la mercancía antes del despacho.

Realizar el cargue de vehículos.

Manejar devoluciones y gestionar reportes de novedades.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o bodega.

Habilidad para trabajar en turnos rotativos.

Capacidad para manejar cargas y realizar tareas físicas.

Asesor comercial de temporada en Ocaña

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales para sus tiendas en la ciudad de Ocaña. Esta es una oportunidad para quienes se apasionan por el mundo de la moda y las ventas. La compañía ofrece un ambiente dinámico, rodeado de tendencias y con oportunidades de desarrollo profesional en una empresa líder del mercado.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes, asegurando un total look y realizando ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos: