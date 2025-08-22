Abren cupos de trabajo para abogados en todo el país

Ojo: abogados de todo el país tienen ahora nuevas oportunidades para ingresar al mercado laboral, con diversas vacantes en múltiples ciudades.

Las oportunidades están distribuidas a lo largo del territorio nacional, alcanzando importantes centros como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Algunos empleos destacados, que a continuación le compartiremos, incluyen vacantes con rangos salariales desde aproximadamente $2.200.000 hasta más de $4.000.000 mensuales, dependiendo del cargo y la experiencia requerida.

Aplicar es muy sencillo: solo deberá buscar la vacante que más se ajuste a su perfil, registrarse y postular.

Abogado senior para estrategia de cobranza Medellín

Salario: $ 7.000.000 a $ 10.000.000

Se encuentra abierta la convocatoria en una destacada multinacional del sector de cobranza para abogado senior empresa de cobranza. La persona seleccionada será pieza clave para liderar la estrategia de cobro legal en Colombia, con el objetivo de mitigar riesgos legales y brindar soluciones efectivas en la recuperación de activos, tanto judicial como extrajudicial y prejudicial.

Se busca un abogado corporativo que desee asumir este reto y que cuente con el conocimiento y la experiencia necesarios para contribuir significativamente al éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia de cobro legal a nivel nacional

Mitigar riesgos legales en procesos de recuperación

Brindar soluciones en recuperación judicial, extrajudicial y prejudicial

Coordinar con equipos internos y externos en la gestión de casos legales

Monitorizar y asegurar el cumplimiento de las normativas legales

Requerimientos:

Título de abogado con especialización o maestría en derecho civil o procesal

Más de 5 años de experiencia liderando procesos civiles o procesales

Experiencia en firmas, empresas financieras o BPOs

Conocimiento avanzado en estrategias de cobro legal

Habilidad para trabajar bajo presión y liderar equipos

Abogado interno para cobranzas beta en Cúcuta

Salario: $ 4.128.000

Banco Davivienda se encuentra en búsqueda de un abogado interno para unirse al equipo en Cúcuta. Como asesor jurídico, representará al banco en procesos judiciales relacionados con cobranza, trámites de insolvencia y negociación de deudas.

La misión principal de este cargo es defender los intereses del banco y minimizar las pérdidas económicas. Esta es una oportunidad para integrarse a un equipo dinámico y contribuir al crecimiento y estabilidad financiera de la entidad.

Responsabilidades:

Elaborar demandas asignadas previo estudio de títulos y garantías recibidas

Realizar el impulso y control procesal de los casos a su cargo

Validar información contenida en certificaciones con datos del banco

Representación judicial del banco en audiencias por trámites de insolvencia

Preparar documentación para audiencias

Solicitar garantías en trámites especiales

Actualizar aplicativos con las actuaciones procesales

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de recuperación de cartera

Excel nivel intermedio-avanzado

Conocimientos generales en temas financieros y contables

Abogado(a) - Especialista en derecho de la competencia Bogotá

Salario a convenir

Se encuentra abierta la convocatoria para abogado(a) con énfasis en derecho de la competencia. La empresa busca personas innovadoras, comprometidas y con visión de liderazgo que deseen desarrollarse profesionalmente en la mejor empresa de telecomunicaciones del país.

Objetivo del cargo:

Proporcionar asesoría y soporte jurídico a todas las etapas del proceso de contratación de clientes y proveedores de la operación de Claro, así como a las áreas de innovación y producto, incluyendo estructuración, negociación, ejecución y liquidación de contratos y negocios relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto social de las compañías del grupo.

También participará en el diseño de estrategias jurídicas para materializar negocios que beneficien los intereses del grupo y que estén a cargo de la gerencia.

Requerimientos:

Pregrado en Derecho Especialización o maestría en derecho de la competencia, derecho comercial y/o derecho administrativo

Más de 8 años de experiencia en la gestión de procesos jurídicos, con énfasis en trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en la protección de usuarios de servicios de comunicaciones

Condiciones laborales:

Ubicación: Bogotá (presencial)

Abogado con moto para Cali

Salario a convenir

Se encuentra en búsqueda de abogado asistencias tránsito con licencia profesional para formar parte del equipo.

Este profesional se encargará de asistir en el lugar de los accidentes de tránsito, realizando procesos de transacción y determinando responsabilidades en sitio.

Es fundamental contar con motocicleta propia para desplazarse de manera rápida y eficiente al lugar del incidente. El cargo ofrece la oportunidad de intervenir directamente en la resolución de conflictos de tránsito en todas las ciudades y municipios de Colombia, bajo contrato por prestación de servicios y pago por evento.

Responsabilidades:

Asistir en el lugar del accidente de tránsito

Realizar procesos de transacción en sitio

Determinar la responsabilidad del accidente Desplazarse en motocicleta al lugar del accidente

Brindar asistencia legal inmediata

Requerimientos:

Abogado con tarjeta profesional• Disponibilidad de motocicleta para desplazamiento• Sin experiencia previa requerida• Disponibilidad para trabajar en cualquier ciudad de Colombia• Contrato por prestación de servicios

Dependiente judicial - Cobranzas beta - Barranquilla

Salario: $ 2.000.000

Beta Barranquilla se encuentra en la búsqueda de un dependiente judicial comprometido con el crecimiento y desarrollo profesional. Como asistente de juzgado, será responsable de controlar y vigilar los procesos judiciales en los diferentes juzgados asignados, manteniendo informados a los abogados sobre la evolución de los procesos y apoyando en la gestión de los mismos. Esta posición es ideal para quienes deseen desarrollarse en el ámbito jurídico, ya que se ofrece un entorno de aprendizaje y crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a los procesos judiciales para asegurar el control de las etapas procesales

Gestionar el retiro de oficios de desembargo, realizar pagos de aranceles y entregar garantías dentro de los tiempos establecidos

Revisar, retirar y entregar oficios a los abogados internos diariamente para agilizar los procesos

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año como asistente de juzgado o dependiente judicial

Experiencia en gestión y vigilancia de procesos hipotecarios y civiles