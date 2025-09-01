Abren cupos de trabajo para auxiliares administrativos en Bogotá

¿Está sin trabajo, cuenta con experiencia en el sector administrativo y vive en la ciudad de Bogotá? Entonces estas ofertas laborales podrían ser lo que está buscando.

Todas estas vacantes se encuentras disponibles en Semana Empleos, un portal de empleabilidad que le permitirá acceder cada día a nuevas vacantes en todo el país.

A continuación, le compartiremos algunas de las ofertas disponibles. Tenga en cuenta que aplicar a estos procesos de selección es gratuito y que entre más completos sus datos, mayores posibilidades de contratación.

Vacantes disponibles

Asistente administrativo / Recepcionista

Se encuentra abierta la búsqueda de un(a) recepcionista/asistente administrativa dinámic@, cordial y orientad@ al servicio, con interés en crecer junto a la organización.

Perfil del cargo

Experiencia: mínimo 1 año en atención al cliente, recepción de visitantes, gestión de agendas y apoyo administrativo.

Formación: técnica o universitaria en administración, secretariado o carreras afines.

Edad: 25 a 35 años (deseable, no excluyente).

Modalidad: 100% presencial (no tendrá alternancia).

Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Contrato: obra o labor durante el primer año, con posibilidad de pasar a indefinido según desempeño.

Ubicación: zona norte de Bogotá.

Funciones principales

Recepción y atención a visitantes en el edificio.

Manejo de central telefónica, WhatsApp y atención virtual.

Recepción y entrega de correspondencia y paquetería.

Coordinación con proveedores y compras de insumos.

Apoyo en la organización de reuniones y agendas.

Registro y control básico de gastos en Excel.

Envío de reportes de cruce de marcas.

Soporte general en las funciones del área administrativa.

Competencias técnicas

Atención al cliente (presencial, telefónica y digital).

Gestión y organización de agendas.

Manejo de correspondencia y documentación.

Organización de reuniones y archivo físico/digital.

Conocimiento en herramientas ofimáticas (Word, Excel, Outlook).

Habilidades personales

Comunicación clara y efectiva.

Actitud positiva, cordialidad y amabilidad.

Organización, proactividad y capacidad de priorizar.

Excelentes relaciones interpersonales.

Capacidad para trabajar bajo presión con resiliencia.

Esta vacante está dirigida a personas que deseen crecer en un entorno dinámico y profesional.

Auxiliar administrativo obra

Salario: 1.992.900

Importante organización se encuentra en búsqueda de un auxiliar de gestión humana para obra que desee unirse a su equipo. Este rol es ideal para personas apasionadas por la administración del talento humano en el sector de la construcción.

Responsabilidades

Revisión de seguridad social de contratistas y seguimiento.

Realizar procesos de inducción, capacitación y desarrollo de competencias.

Participar activamente en la selección y entrevistas de personal.

Interactuar diariamente con el personal de obra para fomentar un ambiente colaborativo.

Generar espacios para actividades sociales con los colaboradores.

Gestionar el manejo de archivos y documentación importante.

Recepcionar y analizar incapacidades del personal.

Llevar a cabo la carnetización del personal.

Registrar y seguir los avisos de terminación y adiciones de contrato.

Requerimientos

Tecnología en administración del talento humano, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 18 meses en roles similares.

Condiciones

Residencia en Bogotá.

Horario: lunes a sábado.

Tipo de contrato: fijo inferior a 1 año.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Fondo de empleados.

Auxiliar administrativo

Salario: 2.000.000 a 2.600.000

La organización continúa en crecimiento y se encuentra en búsqueda de un auxiliar administrativo para apoyar los procesos administrativos en obras.

El objetivo de este cargo es ejecutar y apoyar dichos procesos de acuerdo con el manual administrativo, los controles internos y los lineamientos establecidos por la gerencia de construcciones, con el fin de garantizar la correcta y oportuna gestión administrativa que permita el cumplimiento presupuestal y el desarrollo satisfactorio de los proyectos.

Requisitos

Profesional en administración de empresas, contaduría, administración y construcción arquitectónica, ingeniería industrial, ingeniería civil o arquitectura.

Experiencia mínima de 1 año en manejo de formatos administrativos de control de facturación, contratos, pólizas, FIC, procesos administrativos, actas de pago a contratistas y proveedores, entre otros relacionados.

Condiciones

Contrato obra o labor.

Rango salarial entre 2.000.000 y 2.600.000.

Oportunidades de crecimiento.

Vale de 8 días libres al año.

Día libre por cumpleaños.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a 5:00 p.m. y sábados hasta las 11:00 a.m.

Disponibilidad de tiempo extra si la obra lo requiere.

Auxiliar administrativo obra

Salario: 1.992.900

Se encuentra disponible una vacante de auxiliar de gestión humana para obra en Medellín. Este rol está orientado a personas interesadas en la administración del talento humano en el sector de la construcción.

Responsabilidades

Revisión de seguridad social de contratistas y seguimiento.

Realización de procesos de inducción, capacitación y desarrollo de competencias.

Participación en la selección y entrevistas de personal.

Interacción diaria con el personal de obra para fomentar un ambiente colaborativo.

Generación de espacios para actividades sociales con los colaboradores.

Gestión de archivos y documentación relevante.

Recepción y análisis de incapacidades del personal.

Carnetización del personal.

Registro y seguimiento de avisos de terminación y adiciones de contrato.

Requerimientos

Tecnología en administración del talento humano, administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 18 meses en roles similares.

Nivel de educación

Tecnólogo.

Condiciones

Residencia en Bogotá.

Horario: lunes a sábado.

Tipo de contrato: fijo inferior a 1 año.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Fondo de empleados.

Auxiliar administrativo en salud

Salario: 1.700.000 a 2.000.000

La compañía requiere para su equipo de trabajo un asesor de gestión integral. Su propósito está enfocado en cuidar de las personas y crecer brindando atención a más usuarios cada día.

Requisitos

Tecnólogo en salud o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en el sector salud en áreas administrativas, facturación, autorizaciones, asignación de citas médicas, entre otros.

Condiciones

Contrato directo con la compañía.

Beneficios extralegales.

Horario administrativo: lunes a viernes y sábados 3 horas (presencial).

Rango salarial: 1.700.000 – 2.000.000.

Auxiliar administrativo Coomeva

Salario: 1.584.606

El Grupo Coomeva, reconocido como uno de los mejores ambientes laborales según Great Place to Work, busca un auxiliar administrativo para su centro médico ubicado en el norte de Bogotá.

Funciones

Ofrecer atención cálida, resolutiva y de calidad a los usuarios.

Cumplir con los procesos definidos por la organización en el modelo de atención.

Brindar apoyo administrativo y atender solicitudes de mantenimiento, infraestructura y tecnología de las sedes.

Requisitos

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas o salud, auxiliar de enfermería, atención prehospitalaria, paramédico o afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos administrativos, servicio al cliente, recaudos y servicios de admisión.

Experiencia comprobable en admisiones de laboratorio clínico y con énfasis asistencial.

Condiciones

Salario: 1.584.606.

Horario: lunes a sábado.

Contrato indefinido.

Importante

El Grupo Coomeva informa que sus procesos de selección son totalmente gratuitos. No se generan costos para los candidatos por pruebas psicotécnicas, cursos o exámenes.

Auxiliar administrativo y operativo para Dominick Travel SAS

Salario a convenir

Dominick Travel SAS, empresa dedicada a crear experiencias de viaje, se encuentra en búsqueda de un auxiliar administrativo y operativo.

La persona seleccionada será clave en mantener las operaciones organizadas y efectivas dentro del sector turístico.

Responsabilidades

Calcular y verificar precios, cotizaciones, comisiones e impuestos de paquetes de viaje.

Digitación, clasificación y archivo de documentos como reservas y facturas.

Elaboración de reportes y listados de ventas, clientes y proveedores en Excel.

Actualización de bases de datos de clientes y destinos.

Apoyo en labores de cobranza y seguimiento de pagos pendientes.

Creación y edición de materiales gráficos como folletos y banners.

Gestión de documentación para visas y requisitos de viaje.

Colaboración en el inventario de materiales promocionales.

Atención a clientes vía telefónica y correo electrónico.

Requerimientos