¡Trabajo sí hay! Varias empresas del sector de la vigilancia están en plena búsqueda de nuevos talentos para fortalecer sus equipos de seguridad. Se necesitan personas responsables, con actitud proactiva y compromiso, que deseen contribuir al bienestar y protección de establecimientos, centros comerciales, residencias y otros espacios públicos y privados.

Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y un empleo con propósito.

¿Cómo aplicar?

Ingrese a Semana Empleos. Busque la palabra vigilante. Filtre por ciudad, área o expectativa salarial. Postule en la vacante de su interés.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

vigilantes de seguridad en todo el país

Salario a convenir

Empresa de vigilancia está en la búsqueda de personas responsables y comprometidas para garantizar la seguridad de las instalaciones y personas. Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico donde la seguridad es la máxima prioridad.

La empresa se enfoca en ofrecer un servicio excepcional, asegurando la tranquilidad de los clientes y su entorno.

Se buscan vigilantes que cuenten con un perfil proactivo y que sean capaces de actuar con rapidez y eficacia en situaciones de emergencia. Se aprecia a los custodios que muestren un alto grado de integridad y ética en su trabajo diario. Si tiene experiencia como agente de seguridad y desea desarrollarse en un ambiente profesional, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Vigilar las instalaciones y el personal para prevenir robos o alteraciones.

Controlar el acceso de personas a las instalaciones.

Responder rápidamente a las alarmas y otras situaciones de emergencia.

Mantener registros detallados de las actividades diarias.

Cooperar con la policía u otros servicios de emergencia cuando sea necesario.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia como Vigilante Guarda de Seguridad o Custodio.

Curso de seguridad vigente y actualizado.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Buena condición física.

Vacante para personal de vigilancia - Incorporación inmediata en Bogotá

Salario: $ 1.423.000

Se está en la búsqueda de un personal de vigilancia comprometido para unirse al equipo. Si es un guardián confiable y está listo para asumir responsabilidades de seguridad en áreas administrativas, de recepción, planta de producción y parqueadero, esta es su oportunidad.

Se ofrece un contrato con todas las prestaciones de ley, incluyendo pago de horas extras y recargos.

Se buscan candidatos con experiencia previa en el área y con curso de vigilancia reciente. Hay horarios rotativos de lunes a domingo, por lo que la flexibilidad es fundamental.

Responsabilidades:

Monitorear y proteger las instalaciones en zona administrativa recepción planta de producción y parqueadero.

Realizar rondas de vigilancia periódicas.

Controlar el acceso de personas y vehículos.

Responder a incidentes de seguridad de manera adecuada.

Mantener registros detallados de actividades y eventos de seguridad.

Requerimientos:

Hombre o mujer mayor de 35 años.

Experiencia mínima de 2 años en labores de vigilancia.

Curso de vigilancia de menos de 2 años.

Disponibilidad para horarios rotativos de lunes a domingo.

Bachillerato completo.

Vacante para auxiliar de seguridad en punto de venta - Medellín

Salario: 1.500.000

Si tiene experiencia en el control de acceso, vigilancia y monitoreo, y custodia de bienes, esta es su oportunidad de unirse a equipo comprometido. Se ofrece un salario competitivo de $1.500.000 más auxilio de transporte, con un horario de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Verificar la entrada y salida de empleados visitantes vehículos y proveedores.

Supervisar áreas internas y externas mediante rondas periódicas.

Controlar la salida de materiales equipos y herramientas con autorizaciones.

Actuar según protocolos de emergencia en caso de incendios o evacuaciones.

Asegurar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad.

Elaborar informes diarios de turno con novedades e incidentes.

Apoyar en el descargue de mercancía cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en cargos de seguridad en puntos de venta.

Excelente presentación personal.

Capacidad de ofrecer un buen servicio al cliente.

Vigilante de recepción y control - Alkosto Barranquilla

Salario a convenir

En Alkosto – Ktronix están buscando un vigilante de recepción y control para asegurar la tranquilidad en las tiendas de Barranquilla. Como guardia de seguridad, su compromiso será fundamental para proteger lo que más importa, garantizando la seguridad y el orden.

Responsabilidades:

Realizar control de accesos de personal interno clientes y proveedores.

Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.

Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.

Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.

Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses en seguridad vigilancia o control de accesos.

Persona respetuosa atenta con sentido de pertenencia.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana tarde o noche).

Auxiliar de seguridad Villavicencio

Salario: 1.423.500

¿Está listo para proteger el corazón de Villavicencio? En este rol su misión será mantener la seguridad y tranquilidad de los visitantes. Se ofrece una oportunidad única para aquellos con una sólida experiencia en seguridad. Trabaje en turnos rotativos y disfrute de un día libre entre semana.

Beneficios:

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500, incluyendo prestaciones sociales, auxilio de transporte y recargos.

Requisitos:

Se buscan hombres con educación secundaria completa y un mínimo de 12 meses de experiencia en seguridad certificada. Es imprescindible tener un curso de seguridad actualizado, así como la disposición para trabajar horarios flexibles.

Vigilante de seguridad Bogotá

Salario a convenir

Se busca un dinámico guarda de seguridad, también conocido como vigilante o agente de seguridad, para proteger las instalaciones. Si es una persona comprometida, con experiencia en seguridad privada y vive cerca de Suba o en los alrededores de Siberia, ¡esta es su oportunidad! Se ofrece un ambiente de trabajo estable con un turno de 8 horas de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Monitorear las instalaciones para detectar actividades inusuales

Controlar el acceso de visitantes y empleados

Reportar incidentes y actividades sospechosas

Colaborar con las fuerzas del orden público si es necesario

Realizar rondas de vigilancia regularmente

Requerimientos: