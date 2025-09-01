Abren nuevas ofertas laborales para septiembre. Aplicar es gratis

El mercado laboral en Colombia se sigue moviendo con fuerza en septiembre. Ciudades como Medellín, Bogotá, Montería, Buenaventura y municipios del Valle de Aburrá presentan nuevas vacantes en áreas comerciales, logísticas, contables y de producción, dirigidas a personas que buscan estabilidad y desarrollo profesional.

Si está en búsqueda de empleo, este mes trae buenas noticias: diferentes compañías del país han abierto procesos de contratación en cargos administrativos, logísticos, comerciales y de supervisión.

Las empresas buscan perfiles comprometidos, con experiencia y orientación a resultados, que deseen sumarse a equipos dinámicos y en crecimiento.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles, pero para explorar todas las vacantes en el país, haga clic acá.

Analista contable Envigado

Salario: 2.500.000

Se busca un analista contable para formar parte de un equipo comprometido con la excelencia financiera. La persona seleccionada será responsable de gestionar las operaciones contables y fiscales, asegurando la precisión y confidencialidad de la información financiera.

Dentro de sus funciones estará liderar el análisis de estados financieros, la gestión y liquidación de impuestos, así como participar activamente en auditorías internas y externas.

La posición brinda la oportunidad de utilizar y perfeccionar habilidades en herramientas contables como la plataforma DIAN y Siesa.

Se valora la ética profesional y el compromiso con los resultados, por lo que se busca un perfil con experiencia y pasión por el análisis contable, dispuesto a contribuir al crecimiento y mejora continua de los procesos financieros.

Responsabilidades:

Elaborar y analizar estados financieros garantizando la precisión e integridad de la información registrada.

Gestionar y liquidar impuestos asegurando el cumplimiento de la normatividad fiscal vigente.

Manejo confidencial de la información financiera de la empresa y respuesta a requerimientos de entidades de control.

Realizar cierres contables periódicos y preparar informes de gestión.

Apoyar y participar en auditorías internas y externas.

Dominio comprobado de la plataforma DIAN para trámites tributarios.

Conocimiento y manejo eficiente de herramientas contables, siendo el dominio de Siesa considerado un plus.

Análisis de costos, conciliaciones bancarias y control de documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional titulado en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Organización, eficiencia en la gestión del tiempo y capacidad de autogestión comprobada.

Alta capacidad de análisis, sentido de la responsabilidad y orientación a resultados.

Mercaderista Montería

Salario a convenir

Se requiere un mercaderista con moto que garantice la correcta exhibición de los productos, contribuyendo al posicionamiento y recordación de las marcas. Este cargo es clave para aumentar los volúmenes de venta, siguiendo las políticas comerciales de la compañía.

Si la persona cuenta con experiencia en punto de venta, habilidades de negociación y una actitud proactiva, podrá aplicar.

Responsabilidades:

Negociar con clientes y consumidores para asegurar la correcta exhibición del producto.

Organizar y asesorar sobre las necesidades de los clientes.

Contribuir al posicionamiento y recordación de las marcas.

Aumentar los volúmenes de venta según las políticas comerciales.

Cubrir diferentes puntos de venta en Pitalito.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Moto propia y documentos al día.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Habilidades de negociación y comunicación.

Disponibilidad para viajar a San Agustín y Timaná.

Conocimiento básico de técnicas de merchandising.

Ayudantes de logística Madrid

Salario: 1.423.500

Una importante compañía del sector industrial requiere ayudante de logística. Se buscan bachilleres con experiencia mínima de 6 meses en picking, packing, manejo de radiofrecuencia, inventarios, despachos, cargue, descargue y organización de bodega en empresas de manufactura.

Salario: $1.423.000 + prestaciones + ruta.

Horario: turnos rotativos de 12 horas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. o viceversa.

Tipo de contrato: obra o labor.

Función principal: apoyo en el área de logística, bodega y despachos.

Lugar de trabajo: Madrid.

Asesor de ventas / Buenaventura

STF GROUP (marcas de moda Studio F, Ela y STF MAN) se encuentra en búsqueda de un asesor de ventas para un contrato directo con la marca, a término indefinido o por temporada (dependiendo de la experiencia laboral y disponibilidad).

La empresa ofrece contrato directo con la marca, salario básico de 1.423.500 + prestaciones + comisiones (las cuales pueden triplicar el salario). Además, se entrega dotación de última colección de la marca.

Supervisor de planta de producción en alimentos Bogotá

Salario: 1.900.000

Se requiere un supervisor de producción para unirse a una planta de alimentos. La empresa, líder en la industria alimentaria, ofrece un ambiente de trabajo dinámico para coordinar y supervisar procesos productivos.

La persona seleccionada será parte de un equipo comprometido con la calidad y seguridad de los productos, desde la recepción de materias primas hasta la entrega final.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar las actividades del personal a cargo.

Supervisar procedimientos relacionados con la producción, calidad, inocuidad y control de productos.

Identificar oportunidades de mejora en procesos productivos.

Colaborar en inventarios de materias primas e insumos.

Establecer e implementar programas y sistemas para garantizar seguridad alimentaria.

Establecer y monitorear KPIs.

Requerimientos:

Carrera técnica y/o tecnológica en áreas afines.

Entre 1 y 2 años de experiencia en el sector de alimentos.

Experiencia en manejo, seguimiento y evaluación de personal de planta.

Conocimientos en procesos de producción de alimentos.

Conocimientos en HACCP y riesgos por área de trabajo.

Gestión de residuos sólidos y líquidos.

Gestión en trazabilidad de productos.

Este empleo está disponible en la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo de mantenimiento

Salario: 1.900.000

En Nuestra Cocina Artesanal se requiere un auxiliar administrativo de mantenimiento, profesional comprometido, organizado y orientado al servicio, encargado de asegurar el buen funcionamiento de los puntos de venta.

Este rol combina soporte operativo y administrativo, garantizando la atención oportuna de requerimientos y la eficiente comunicación entre aliados, sedes y coordinadores.

Responsabilidades:

Revisar diariamente la plataforma de mantenimiento y asignar casos a los aliados correspondientes.

Gestionar y dar seguimiento a permisos de ingreso en centros comerciales.

Mantener matrices y registros actualizados sobre solicitudes y permisos.

Reportar casos a aliados en sus plataformas de seguimiento como Tofix y CoffeeSolutions.

Comunicarse de forma asertiva con aliados y encargados de puntos de venta.

Documentar y reportar intervenciones en puntos de venta y sedes de aliados.

Apoyar en la gestión documental del área asegurando informes y evidencias en la plataforma.

Reportar novedades y observaciones de los aliados al líder inmediato.

Atender capacitaciones y reuniones programadas.

Brindar apoyo en tareas adicionales asignadas por el líder directo.

Requerimientos: