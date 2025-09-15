Abren oportunidades de trabajo en casa en Bogotá, Medellín y Cartagena

Asesor de servicio al cliente y ventas - teletrabajo en Cartagena

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

¿Es un experto en atención al cliente y le apasionan las ventas? La empresa invita a unirse a su equipo como asesor de servicio al cliente y ventas.

En este rol como representante de atención al cliente, la misión será gestionar las necesidades de los usuarios, asegurando una excelente calidad de servicio. También será responsable de realizar ventas cruzadas para cumplir con las metas mensuales.

El trabajo se desarrolla en un entorno de teletrabajo desde Cartagena, con un horario flexible de domingo a domingo en turnos rotativos.

Responsabilidades:

Gestionar las necesidades de los usuarios cumpliendo con los estándares establecidos.

Realizar ventas cruzadas con una meta de 30 ventas al mes.

Mantener la percepción de calidad y oportunidad en el servicio.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos del cliente.

Requerimientos:

Bachiller titulado y/o bachiller en media técnica.

Mínimo seis meses de experiencia en servicio al cliente o ventas, preferiblemente en Contact Center.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.200.000

La empresa busca personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva para unirse como agente de call center híbrido en Bogotá.

Se ofrece una ubicación cómoda en la ciudad, con fácil acceso y un ambiente laboral tranquilo. Además, se brindan beneficios como un plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.

La modalidad es semipresencial, combinando días en casa y en oficina, con turnos rotativos para mantener un buen balance entre trabajo y vida personal.

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.

Proveer información precisa sobre productos y servicios.

Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.

Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en roles similares.

Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.

Capacidad de resolución de problemas y empatía hacia los clientes.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Residencia en Bogotá o facilidad de traslado.

Creador de experiencia SAC – teletrabajo

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

La empresa busca personas apasionadas por brindar experiencias excepcionales. La vacante es para creador de experiencia SAC, con el objetivo de convertir cada interacción con el cliente en una oportunidad para impresionar.

El trabajo se realiza desde el hogar, tras el primer mes de contratación, con un horario flexible que se adapta al estilo de vida.

Se ofrece un salario de $1.423.500, variable por hora de conexión, más comisiones ilimitadas por cumplimiento de metas y todas las prestaciones de ley.

Si se cuenta con actitud de servicio, empatía y tolerancia a la frustración, este es el lugar ideal.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada a clientes corporativos.• Resolver consultas y problemas de los clientes de manera efectiva.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Seguir normas y procedimientos establecidos por la empresa.

Trabajar en equipo para alcanzar metas comunes.

Requerimientos: