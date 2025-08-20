Alkomprar abre convocatoria laboral de fin de año. Conozca cómo aplicar

La temporada de fin de año se perfila como una de las más dinámicas para el sector comercio, y Alkomprar ya comenzó a prepararse con nuevas convocatorias laborales en distintas ciudades del país.

La compañía, reconocida por su cercanía con los colombianos, abre sus puertas a quienes buscan estabilidad, crecimiento y la oportunidad de ser parte de una organización que le apuesta al desarrollo del talento nacional.

En esta ocasión, la empresa ofrece oportunidades en diferentes áreas para afrontar con solidez la época más activa del año en el comercio.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Al final de cada una encontrará el enlace de postulación.

Asesor comercial de créditos punto de venta – Bogotá

Salario: $ 1.585.000 + comisiones

¡Haga parte de una empresa orgullosamente colombiana que busca construir país!

En Alkomprar se requiere personal técnico en áreas comerciales, administrativas o afines, con experiencia en ventas y colocación de créditos, productos intangibles o similares.

Tipo de contrato: Obra o labor (vigente hasta enero 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Asesor comercial motos y repuestos – Medellín

Salario: $ 1.486.000 + comisiones

En Alkomprar se requiere personal técnico en áreas comerciales, administrativas o afines, con experiencia en ventas, preferiblemente en productos de motos, repuestos, accesorios, intangibles o similares.

Tipo de contrato: obra o labor (inicia en octubre 2025 y finaliza en enero 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Cajero asesor de servicio – Cartago

Salario: $ 2.024.000 + beneficios extralegales

Alkomprar busca su próximo(a) cajero asesor de servicio, quien se encargará de realizar procesos operativos, facturación y/o recaudo en el punto de pago, cumpliendo con el protocolo de atención. Además, asesorará al cliente, cerrará la venta y entregará los productos, garantizando satisfacción, cumplimiento de presupuestos y adecuado manejo de recursos.

Requisitos: técnico en áreas administrativas, contables, financieras o afines, con mínimo 1 año de experiencia en manejo de dinero, facturación, medios de pago y servicio al cliente.

Contrato: término indefinido, directamente con la compañía.

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Auxiliar de bodega – Armenia

Salario: A convenir

Se busca auxiliar de bodega para la temporada de fin de año, con el objetivo de apoyar la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

Gestión de inventario en la bodega.

Recibido y despacho de mercancía.

Apoyo al equipo de logística para el flujo de productos.

Orden y limpieza en la bodega.

Uso de SAP u otros sistemas de control de inventarios.

Requisitos: Técnico en logística o áreas administrativas, experiencia en inventarios, recibido y despacho de mercancía, manejo de SAP o programas similares.

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.

Asesor call center – Medellín

Salario: $ 2.186.000

Alkomprar busca asesor de experiencia del cliente temporal, encargado de asesorar sobre productos y servicios, responder solicitudes a través de los canales de comunicación y garantizar la satisfacción y fidelización de clientes.

Requisitos: Técnico en áreas administrativas, comerciales, de mercadeo o afines, con mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente, call center, manejo de redes sociales, PQR, televentas o similares.

Contrato: obra o labor por 6 meses.

Horario: disponibilidad para laborar de domingo a domingo con día compensatorio en semana (100% presencial).

Esta oferta está disponible en la ciudad de Medellín. | Foto: Stock/Magneto