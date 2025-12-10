Suscribirse

Analistas de datos: múltiples empresas abren nuevas vacantes de empleo hoy

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de diciembre de 2025, 8:14 p. m.
El campo del análisis de datos continúa consolidándose como uno de los más demandados en el país, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las organizaciones de tomar decisiones basadas en información precisa. Las compañías buscan perfiles capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, construir modelos predictivos, interpretar resultados y proponer soluciones estratégicas que aporten valor al negocio.

Entre las habilidades más requeridas se encuentran el dominio de herramientas como SQL, Python, Power BI o Tableau, así como competencias en análisis estadístico, pensamiento crítico y comunicación efectiva para presentar hallazgos de manera clara. Además, existen oportunidades para distintos niveles de experiencia.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ingeniería, estadística, sistemas, matemáticas, economía y afines. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital.
Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de datos estratégico – Cali

Empresa: Osya

Salario: $3.500.000 a $4.500.000

Como especialista en análisis de datos, será pieza clave en la creación de reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores, asegurando información precisa y consistente.

Responsabilidades:

  • Desarrollar reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores.
  • Preparar el presupuesto anual y realizar análisis del Forecast comercial.
  • Centralizar y estandarizar la información regional.
  • Crear y mantener cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento (KPI).
  • Analizar y comunicar información financiera.
  • Contribuir a la mejora de sistemas de información y rendimiento financiero.
  • Evaluar la rentabilidad por cliente y producto.

Requerimientos:

  • Manejo avanzado de Power BI y SQL.
  • Conocimiento deseable en SAP y manejo de Inteligencia Artificial (IA).
  • Experiencia en análisis y gestión de grandes volúmenes de datos.
  • Nivel de inglés intermedio.
  • Capacidad analítica, organización y pensamiento riguroso.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de datos maestros – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $4.500.000

Este rol vital también implica asegurar la calidad, consistencia y disponibilidad de la información mediante procesos estandarizados.

Responsabilidades:

  • Crear, actualizar y mantener registros maestros en los sistemas de información.
  • Asegurar la integración y coherencia de datos entre plataformas.
  • Realizar depuración y limpieza de datos para evitar duplicidades e inconsistencias.
  • Diseñar y mantener flujos de creación, actualización y baja de datos maestros.
  • Implementar y monitorear controles e indicadores de calidad de datos.
  • Detectar y solucionar duplicados e inconsistencias en los datos.
  • Proponer mejoras continuas en procedimientos y flujos de trabajo.
  • Liderar procesos de automatización para mejorar calidad y eficiencia.
  • Atender solicitudes de negocio relacionadas con datos maestros.
  • Coordinar con áreas como comercial, finanzas y logística para integrar información.
  • Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.
  • Cumplir con políticas internas de seguridad de la información.
  • Elaborar reportes sobre calidad de datos y tiempos de respuesta.
  • Proporcionar información para auditorías y revisiones internas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o área relacionada.
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de datos maestros.
  • Conocimiento avanzado de ERP (ideal conocimiento de SAP)
  • Habilidades de análisis de datos y resolución de problemas.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y atender solicitudes críticas.
  • Conocimientos de herramientas de automatización de procesos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: El empleo se reactiva: más de 200 mil oportunidades disponibles esta semana

Analista de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $5.000.000 a $5.700.000

En este rol, también conocido como especialista en datos o científico de datos, contribuirá desde el levantamiento de requerimientos hasta el análisis y almacenamiento de la información.

Responsabilidades:

  • Participar activamente en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de inteligencia de negocios.
  • Identificar y analizar las necesidades de información de las empresas del grupo.
  • Establecer un canal de comunicación eficiente entre el negocio y las áreas de la Vicepresidencia.
  • Definir necesidades específicas de datos para soluciones analíticas y de reporte.
  • Implementar soluciones de BI que apoyen la gestión tecnológica.

Requerimientos:

  • Título profesional Ingeniero Industrial, Sistemas, Administrador De Empresas.
  • Experiencia demostrada en levantamiento de requerimientos.
  • Conocimientos en herramientas de visualización como Power BI, Qlik o Looker.
  • Familiaridad con fundamentos de arquitectura cloud preferiblemente GCP.
  • Experiencia en metodologías ágiles como Scrum o Kanban.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista analítica de datos – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: $3.800.000

Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.

Responsabilidades:

  • Extracción, procesamiento y visualización de datos.
  • Análisis estadístico y predictivo.
  • Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
  • Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.
  • Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.
  • Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.
  • Integración de datos desde múltiples fuentes.
  • Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.
  • Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.
  • Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.
  • 3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.
  • Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.
  • Conocimientos avanzados en Python y SQL.
  • Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.
  • Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.
  • Experiencia en procesos ETL.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

