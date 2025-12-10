EMPLEO
Analistas de datos: múltiples empresas abren nuevas vacantes de empleo hoy
Gran convocatoria laboral abierta.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El campo del análisis de datos continúa consolidándose como uno de los más demandados en el país, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las organizaciones de tomar decisiones basadas en información precisa. Las compañías buscan perfiles capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, construir modelos predictivos, interpretar resultados y proponer soluciones estratégicas que aporten valor al negocio.
Entre las habilidades más requeridas se encuentran el dominio de herramientas como SQL, Python, Power BI o Tableau, así como competencias en análisis estadístico, pensamiento crítico y comunicación efectiva para presentar hallazgos de manera clara. Además, existen oportunidades para distintos niveles de experiencia.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ingeniería, estadística, sistemas, matemáticas, economía y afines. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
Analista de datos estratégico – Cali
Empresa: Osya
Salario: $3.500.000 a $4.500.000
Como especialista en análisis de datos, será pieza clave en la creación de reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores, asegurando información precisa y consistente.
Responsabilidades:
- Desarrollar reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores.
- Preparar el presupuesto anual y realizar análisis del Forecast comercial.
- Centralizar y estandarizar la información regional.
- Crear y mantener cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento (KPI).
- Analizar y comunicar información financiera.
- Contribuir a la mejora de sistemas de información y rendimiento financiero.
- Evaluar la rentabilidad por cliente y producto.
Requerimientos:
- Manejo avanzado de Power BI y SQL.
- Conocimiento deseable en SAP y manejo de Inteligencia Artificial (IA).
- Experiencia en análisis y gestión de grandes volúmenes de datos.
- Nivel de inglés intermedio.
- Capacidad analítica, organización y pensamiento riguroso.
Analista de datos maestros – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $4.500.000
Este rol vital también implica asegurar la calidad, consistencia y disponibilidad de la información mediante procesos estandarizados.
Responsabilidades:
- Crear, actualizar y mantener registros maestros en los sistemas de información.
- Asegurar la integración y coherencia de datos entre plataformas.
- Realizar depuración y limpieza de datos para evitar duplicidades e inconsistencias.
- Diseñar y mantener flujos de creación, actualización y baja de datos maestros.
- Implementar y monitorear controles e indicadores de calidad de datos.
- Detectar y solucionar duplicados e inconsistencias en los datos.
- Proponer mejoras continuas en procedimientos y flujos de trabajo.
- Liderar procesos de automatización para mejorar calidad y eficiencia.
- Atender solicitudes de negocio relacionadas con datos maestros.
- Coordinar con áreas como comercial, finanzas y logística para integrar información.
- Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.
- Cumplir con políticas internas de seguridad de la información.
- Elaborar reportes sobre calidad de datos y tiempos de respuesta.
- Proporcionar información para auditorías y revisiones internas.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o área relacionada.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de datos maestros.
- Conocimiento avanzado de ERP (ideal conocimiento de SAP)
- Habilidades de análisis de datos y resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar bajo presión y atender solicitudes críticas.
- Conocimientos de herramientas de automatización de procesos.
Analista de datos – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $5.000.000 a $5.700.000
En este rol, también conocido como especialista en datos o científico de datos, contribuirá desde el levantamiento de requerimientos hasta el análisis y almacenamiento de la información.
Responsabilidades:
- Participar activamente en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de inteligencia de negocios.
- Identificar y analizar las necesidades de información de las empresas del grupo.
- Establecer un canal de comunicación eficiente entre el negocio y las áreas de la Vicepresidencia.
- Definir necesidades específicas de datos para soluciones analíticas y de reporte.
- Implementar soluciones de BI que apoyen la gestión tecnológica.
Requerimientos:
- Título profesional Ingeniero Industrial, Sistemas, Administrador De Empresas.
- Experiencia demostrada en levantamiento de requerimientos.
- Conocimientos en herramientas de visualización como Power BI, Qlik o Looker.
- Familiaridad con fundamentos de arquitectura cloud preferiblemente GCP.
- Experiencia en metodologías ágiles como Scrum o Kanban.
Analista analítica de datos – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: $3.800.000
Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.
Responsabilidades:
- Extracción, procesamiento y visualización de datos.
- Análisis estadístico y predictivo.
- Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
- Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.
- Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.
- Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.
- Integración de datos desde múltiples fuentes.
- Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.
- Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.
- Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.
- 3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.
- Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.
- Conocimientos avanzados en Python y SQL.
- Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.
- Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.
- Experiencia en procesos ETL.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.