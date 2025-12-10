Analistas de datos: múltiples empresas abren nuevas vacantes de empleo hoy

El campo del análisis de datos continúa consolidándose como uno de los más demandados en el país, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las organizaciones de tomar decisiones basadas en información precisa. Las compañías buscan perfiles capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, construir modelos predictivos, interpretar resultados y proponer soluciones estratégicas que aporten valor al negocio.

Entre las habilidades más requeridas se encuentran el dominio de herramientas como SQL, Python, Power BI o Tableau, así como competencias en análisis estadístico, pensamiento crítico y comunicación efectiva para presentar hallazgos de manera clara. Además, existen oportunidades para distintos niveles de experiencia.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ingeniería, estadística, sistemas, matemáticas, economía y afines. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de datos estratégico – Cali

Empresa: Osya

Salario: $3.500.000 a $4.500.000

Como especialista en análisis de datos, será pieza clave en la creación de reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores, asegurando información precisa y consistente.

Responsabilidades:

Desarrollar reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores.

Preparar el presupuesto anual y realizar análisis del Forecast comercial.

Centralizar y estandarizar la información regional.

Crear y mantener cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Analizar y comunicar información financiera.

Contribuir a la mejora de sistemas de información y rendimiento financiero.

Evaluar la rentabilidad por cliente y producto.

Requerimientos:

Manejo avanzado de Power BI y SQL.

Conocimiento deseable en SAP y manejo de Inteligencia Artificial (IA).

Experiencia en análisis y gestión de grandes volúmenes de datos.

Nivel de inglés intermedio.

Capacidad analítica, organización y pensamiento riguroso.

Analista de datos maestros – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $4.500.000

Este rol vital también implica asegurar la calidad, consistencia y disponibilidad de la información mediante procesos estandarizados.

Responsabilidades:

Crear, actualizar y mantener registros maestros en los sistemas de información.

Asegurar la integración y coherencia de datos entre plataformas.

Realizar depuración y limpieza de datos para evitar duplicidades e inconsistencias.

Diseñar y mantener flujos de creación, actualización y baja de datos maestros.

Implementar y monitorear controles e indicadores de calidad de datos.

Detectar y solucionar duplicados e inconsistencias en los datos.

Proponer mejoras continuas en procedimientos y flujos de trabajo.

Liderar procesos de automatización para mejorar calidad y eficiencia.

Atender solicitudes de negocio relacionadas con datos maestros.

Coordinar con áreas como comercial, finanzas y logística para integrar información.

Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

Cumplir con políticas internas de seguridad de la información.

Elaborar reportes sobre calidad de datos y tiempos de respuesta.

Proporcionar información para auditorías y revisiones internas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o área relacionada.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de datos maestros.

Conocimiento avanzado de ERP (ideal conocimiento de SAP)

Habilidades de análisis de datos y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar bajo presión y atender solicitudes críticas.

Conocimientos de herramientas de automatización de procesos.

Analista de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $5.000.000 a $5.700.000

En este rol, también conocido como especialista en datos o científico de datos, contribuirá desde el levantamiento de requerimientos hasta el análisis y almacenamiento de la información.

Responsabilidades:

Participar activamente en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de inteligencia de negocios.

Identificar y analizar las necesidades de información de las empresas del grupo.

Establecer un canal de comunicación eficiente entre el negocio y las áreas de la Vicepresidencia.

Definir necesidades específicas de datos para soluciones analíticas y de reporte.

Implementar soluciones de BI que apoyen la gestión tecnológica.

Requerimientos:

Título profesional Ingeniero Industrial, Sistemas, Administrador De Empresas.

Experiencia demostrada en levantamiento de requerimientos.

Conocimientos en herramientas de visualización como Power BI, Qlik o Looker.

Familiaridad con fundamentos de arquitectura cloud preferiblemente GCP.

Experiencia en metodologías ágiles como Scrum o Kanban.

Analista analítica de datos – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: $3.800.000

Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.

Responsabilidades:

Extracción, procesamiento y visualización de datos.

Análisis estadístico y predictivo.

Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.

Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.

Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.

Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.

Integración de datos desde múltiples fuentes.

Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.

Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.

Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.

3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.

Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.

Conocimientos avanzados en Python y SQL.

Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.

Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.

Experiencia en procesos ETL.