Aprendices del Sena podrán encontrar trabajo fácil: Juan Valdez, Nutresa, Postobón y más empresas sacaron buenas ofertas

Corficolombiana ofrece $ 1.160.000 siendo practicas remuneradas, el pago de la EPS, ARL, mas beneficios o salarios emocionales teniendo 5 horas mensuales que no se laboran, horarios flexibles de 7 a.m. a 4:00 p.m./ 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., día de cumpleaños libre, se trabaja de lunes a viernes cuatro días en la oficina y uno desde casa.