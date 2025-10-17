Suscribirse

Ara abre convocatoria de trabajo. Puede aplicar desde el celular

¡Aplicar a estas convocatorias no tiene ningún costo!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 8:31 p. m.
Tiendas Ara. Imagen de referencia.
Imagen de referencia.

Tiendas Ara, una de las cadenas de supermercado más reconocidas en el país, se encuentra buscando nuevo talento para integrar a su equipo de trabajo. Las ofertas laborales son a término indefinido, lo que es una excelente oportunidad para aquellos que se encuentran buscando estabilidad.

Además, se ofrecen beneficios que incluyen bono de alimentación, plan carrera, acceso a fondo de empleados, entre otros.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles que podrá encontrar a través de Semana Empleos.

Recuerde que entre más completos sus datos a la hora de registrarse y postular, mayores las posibilidades de contratación.

Operador logístico Ara

Salario: 1.798.500 a 2.136.000

“En tiendas ara, trabajamos para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. Nos caracterizamos por nuestro compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creemos en Colombia y somos el mejor vecino donde estamos presentes. Únete a nosotros como operador logístico y sé parte de un equipo dedicado y apasionado”, agrega la oferta.

Ingreso inicial garantizado: $1.798.500

Salario básico: $1.423.500

Bono de alimentación o casino: $175.000

Auxilio de transporte: $200.00.

A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $127.500 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000.

*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Responsabilidades:

  • Alistamiento de pedidos (picking)
  • Inventarios del CEDI
  • Auditoría de alistamiento
  • Recibo de pedidos
  • Manejo de estibadores eléctricos

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística o cargos similares
  • Conocimiento básico en manejo de inventarios
  • Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores)

¡Aplique ya!

Jefe de tienda Ara

Salario: 3.176.000 a 3.626.000

¿Le apasiona el trabajo logístico y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento? ¡Esta es su oportunidad! Tiendas Ara está buscando un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a su familia.

Condiciones laborales

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bono de alimentación.
  • Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
  • Bono por antigüedad
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
  • Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
  • Salario competitivo y equitativo.

Salario básico: $2.801.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.000A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Funciones

Rol mixto: 80% operativo / 20% administrativo

Funciones operativas (80%):

  • Surtido y rotación de mercancía.
  • Registro en la caja.
  • Impulso de productos.
  • Horneo de panadería y pollo.
  • Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social).
  • Organización de la bodega.
  • Atención al cliente (vecinos).
  • Apoyo integral en tareas diarias de tienda.

Funciones administrativas (20%):

  • Control de presupuesto de ventas y KPIs (ticket, basket, like for like, productividad).
  • Liquidaciones y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas).
  • Realizar pedidos al CEDI.
  • Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas (Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.).
  • Entrenamiento del personal y seguimiento de su desempeño.

Requisitos:

  • Certificado de quinto de primaria en adelante.
  • Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:

Perfil

  • Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique ya!

Tiendas Ara ofrece vacantes para auxiliar de punto de venta.
Foto tomada del portal web Tiendas Ara.

Supervisor junior de tienda Ara

Salario: 2.312.000 a 2.612.000

¡Súmate a un equipo que mueve grandes sueños!

¿Le apasiona el trabajo equipo y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento?

¡Esta es su oportunidad! Se está buscando un supervisor junior de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo.

Condiciones laborales

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bono de alimentación.
  • Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
  • Bono por antigüedad
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
  • Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
  • Salario competitivo y equitativo.

Ingreso inicial garantizado: $2.312.000Salario básico: $1.937.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.00A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $50.000 hasta $300.000.

*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Funciones

Rol mixto: 90% Operativo – 10% Administrativo

Responsabilidades administrativas (10%):

  • Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado.
  • Atender a los clientes, garantizando una experiencia amable y eficiente.
  • Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos conforme a los procedimientos.
  • Cumplir y hacer cumplir las normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial establecidas por la compañía.

Responsabilidades operativas (90%):

  • Surtido y rotación de productos en estanterías.
  • Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.
  • Impulso y promoción de productos, siguiendo estrategias comerciales.
  • Horneo de productos de panadería y pollo, garantizando calidad y frescura.
  • Limpieza general de la tienda, incluyendo baños y zonas comunes.
  • Organización eficiente de la bodega y espacios de almacenamiento.
  • Atención cercana y cordial a los vecinos/clientes.
  • Participación en todas las actividades diarias operativas de la tienda.

Requisitos:

  • Certificado de quinto de primaria en adelante.
  • Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.
  • Disponibilidad para trabajar en Girardota.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:

Perfil que buscamos:

  • Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique ya!

Operador logístico de montacargas Ara

Salario: 1.995.000 a 2.350.845

Tienda Ara está buscando un operador de montacargas comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a nuestra familia.

Condiciones laborales

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bonos de alimentación.
  • Ajuste salarial a los 3 meses según desempeño
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
  • Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Ingreso inicial garantizado: $1.995.000Salario básico: $1.620.000Bono de alimentación o casino: $175.000Auxilio de transporte: $200.00A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $145.845 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $48.600 hasta $210.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Funciones

  • Operar montacargas de manera segura y eficiente.
  • Reabastecer mercancías, organizar estibas y pallets en el centro de distribución.
  • Velar por el control de calidad, inventario y rotación de productos.
  • Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Requisitos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa como operador de montacargas.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:

Perfil:

  • Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique ya!

