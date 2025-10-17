Ara abre convocatoria de trabajo. Puede aplicar desde el celular

Tiendas Ara, una de las cadenas de supermercado más reconocidas en el país, se encuentra buscando nuevo talento para integrar a su equipo de trabajo. Las ofertas laborales son a término indefinido, lo que es una excelente oportunidad para aquellos que se encuentran buscando estabilidad.

Además, se ofrecen beneficios que incluyen bono de alimentación, plan carrera, acceso a fondo de empleados, entre otros.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles que podrá encontrar a través de Semana Empleos.

Recuerde que entre más completos sus datos a la hora de registrarse y postular, mayores las posibilidades de contratación.

Operador logístico Ara

Salario: 1.798.500 a 2.136.000

“En tiendas ara, trabajamos para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. Nos caracterizamos por nuestro compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creemos en Colombia y somos el mejor vecino donde estamos presentes. Únete a nosotros como operador logístico y sé parte de un equipo dedicado y apasionado”, agrega la oferta.

Ingreso inicial garantizado: $1.798.500

Salario básico: $1.423.500

Bono de alimentación o casino: $175.000

Auxilio de transporte: $200.00.

A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $127.500 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000.

*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Responsabilidades:

Alistamiento de pedidos (picking)

Inventarios del CEDI

Auditoría de alistamiento

Recibo de pedidos

Manejo de estibadores eléctricos

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o cargos similares

Conocimiento básico en manejo de inventarios

Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores)

Jefe de tienda Ara

Salario: 3.176.000 a 3.626.000

¿Le apasiona el trabajo logístico y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento? ¡Esta es su oportunidad! Tiendas Ara está buscando un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a su familia.

Condiciones laborales

Contrato directo con la compañía desde el primer día.

desde el primer día. Bono de alimentación.

Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses .

. Bono por antigüedad

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

con oportunidades reales de promoción. Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

para respaldo financiero. Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.

para tus compras del día a día. Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Salario competitivo y equitativo.

Salario básico: $2.801.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.000A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Funciones

Rol mixto: 80% operativo / 20% administrativo

Funciones operativas (80%):

Surtido y rotación de mercancía.

Registro en la caja.

Impulso de productos.

Horneo de panadería y pollo.

Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social).

Organización de la bodega.

Atención al cliente (vecinos).

Apoyo integral en tareas diarias de tienda.

Funciones administrativas (20%):

Control de presupuesto de ventas y KPIs (ticket, basket, like for like, productividad).

y (ticket, basket, like for like, productividad). Liquidaciones y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas).

y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas). Realizar pedidos al CEDI .

. Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas (Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.).

(Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.). Entrenamiento del personal y seguimiento de su desempeño.

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante .

. Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo :

:

Perfil

Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique ya! | Foto: Foto tomada del portal web Tiendas Ara.

Supervisor junior de tienda Ara

Salario: 2.312.000 a 2.612.000

¡Súmate a un equipo que mueve grandes sueños!

¿Le apasiona el trabajo equipo y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento?

¡Esta es su oportunidad! Se está buscando un supervisor junior de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo.

Condiciones laborales

Contrato directo con la compañía desde el primer día.

desde el primer día. Bono de alimentación.

Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses .

. Bono por antigüedad

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

con oportunidades reales de promoción. Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

para respaldo financiero. Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.

para tus compras del día a día. Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Salario competitivo y equitativo.

Ingreso inicial garantizado: $2.312.000Salario básico: $1.937.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.00A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $50.000 hasta $300.000.

*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Funciones

Rol mixto: 90% Operativo – 10% Administrativo

Responsabilidades administrativas (10%):

Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado.

Atender a los clientes, garantizando una experiencia amable y eficiente.

Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos conforme a los procedimientos.

Cumplir y hacer cumplir las normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial establecidas por la compañía.

Responsabilidades operativas (90%):

Surtido y rotación de productos en estanterías.

Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.

Impulso y promoción de productos, siguiendo estrategias comerciales.

Horneo de productos de panadería y pollo, garantizando calidad y frescura.

Limpieza general de la tienda, incluyendo baños y zonas comunes.

Organización eficiente de la bodega y espacios de almacenamiento.

Atención cercana y cordial a los vecinos/clientes.

Participación en todas las actividades diarias operativas de la tienda.

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante .

. Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.

Disponibilidad para trabajar en Girardota.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo :

:

Perfil que buscamos:

Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

Operador logístico de montacargas Ara

Salario: 1.995.000 a 2.350.845

Tienda Ara está buscando un operador de montacargas comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a nuestra familia.

Condiciones laborales

Contrato directo con la compañía desde el primer día.

desde el primer día. Bonos de alimentación.

Ajuste salarial a los 3 meses según desempeño

según desempeño Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

con oportunidades reales de promoción. Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

para respaldo financiero. Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.

para tus compras del día a día. Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Ingreso inicial garantizado: $1.995.000Salario básico: $1.620.000Bono de alimentación o casino: $175.000Auxilio de transporte: $200.00A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $145.845 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $48.600 hasta $210.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*

Funciones

Operar montacargas de manera segura y eficiente .

. Reabastecer mercancías, organizar estibas y pallets en el centro de distribución.

Velar por el control de calidad , inventario y rotación de productos.

, inventario y rotación de productos. Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa como operador de montacargas.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo :

:

Perfil: