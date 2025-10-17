Empleo
Ara abre convocatoria de trabajo. Puede aplicar desde el celular
Tiendas Ara, una de las cadenas de supermercado más reconocidas en el país, se encuentra buscando nuevo talento para integrar a su equipo de trabajo. Las ofertas laborales son a término indefinido, lo que es una excelente oportunidad para aquellos que se encuentran buscando estabilidad.
Además, se ofrecen beneficios que incluyen bono de alimentación, plan carrera, acceso a fondo de empleados, entre otros.
A continuación, algunas de las ofertas disponibles que podrá encontrar a través de Semana Empleos.
Operador logístico Ara
Salario: 1.798.500 a 2.136.000
“En tiendas ara, trabajamos para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. Nos caracterizamos por nuestro compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creemos en Colombia y somos el mejor vecino donde estamos presentes. Únete a nosotros como operador logístico y sé parte de un equipo dedicado y apasionado”, agrega la oferta.
Ingreso inicial garantizado: $1.798.500
Salario básico: $1.423.500
Bono de alimentación o casino: $175.000
Auxilio de transporte: $200.00.
A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $127.500 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000.
*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*
Responsabilidades:
- Alistamiento de pedidos (picking)
- Inventarios del CEDI
- Auditoría de alistamiento
- Recibo de pedidos
- Manejo de estibadores eléctricos
Requerimientos:
- Experiencia previa en logística o cargos similares
- Conocimiento básico en manejo de inventarios
- Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores)
Jefe de tienda Ara
Salario: 3.176.000 a 3.626.000
¿Le apasiona el trabajo logístico y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento? ¡Esta es su oportunidad! Tiendas Ara está buscando un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a su familia.
Condiciones laborales
- Contrato directo con la compañía desde el primer día.
- Bono de alimentación.
- Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
- Bono por antigüedad
- Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
- Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
- Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
- Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
- Salario competitivo y equitativo.
Salario básico: $2.801.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.000A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*
Funciones
Rol mixto: 80% operativo / 20% administrativo
Funciones operativas (80%):
- Surtido y rotación de mercancía.
- Registro en la caja.
- Impulso de productos.
- Horneo de panadería y pollo.
- Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social).
- Organización de la bodega.
- Atención al cliente (vecinos).
- Apoyo integral en tareas diarias de tienda.
Funciones administrativas (20%):
- Control de presupuesto de ventas y KPIs (ticket, basket, like for like, productividad).
- Liquidaciones y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas).
- Realizar pedidos al CEDI.
- Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas (Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.).
- Entrenamiento del personal y seguimiento de su desempeño.
Requisitos:
- Certificado de quinto de primaria en adelante.
- Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.
- Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:
Perfil
- Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.
Supervisor junior de tienda Ara
Salario: 2.312.000 a 2.612.000
¡Súmate a un equipo que mueve grandes sueños!
¿Le apasiona el trabajo equipo y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento?
¡Esta es su oportunidad! Se está buscando un supervisor junior de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo.
Condiciones laborales
- Contrato directo con la compañía desde el primer día.
- Bono de alimentación.
- Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
- Bono por antigüedad
- Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
- Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
- Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
- Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
- Salario competitivo y equitativo.
Ingreso inicial garantizado: $2.312.000Salario básico: $1.937.000Auxilio de transporte: $200.000Auxilio de alimentación: $175.00A partir del tercer mes, recibirá un bono mensual por resultado de indicadores desde $50.000 hasta $300.000.
*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos
Funciones
Rol mixto: 90% Operativo – 10% Administrativo
Responsabilidades administrativas (10%):
- Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado.
- Atender a los clientes, garantizando una experiencia amable y eficiente.
- Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos conforme a los procedimientos.
- Cumplir y hacer cumplir las normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial establecidas por la compañía.
Responsabilidades operativas (90%):
- Surtido y rotación de productos en estanterías.
- Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.
- Impulso y promoción de productos, siguiendo estrategias comerciales.
- Horneo de productos de panadería y pollo, garantizando calidad y frescura.
- Limpieza general de la tienda, incluyendo baños y zonas comunes.
- Organización eficiente de la bodega y espacios de almacenamiento.
- Atención cercana y cordial a los vecinos/clientes.
- Participación en todas las actividades diarias operativas de la tienda.
Requisitos:
- Certificado de quinto de primaria en adelante.
- Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.
- Disponibilidad para trabajar en Girardota.
- Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:
Perfil que buscamos:
- Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.
Operador logístico de montacargas Ara
Salario: 1.995.000 a 2.350.845
Tienda Ara está buscando un operador de montacargas comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a nuestra familia.
Condiciones laborales
- Contrato directo con la compañía desde el primer día.
- Bonos de alimentación.
- Ajuste salarial a los 3 meses según desempeño
- Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
- Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
- Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.
- Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
Ingreso inicial garantizado: $1.995.000Salario básico: $1.620.000Bono de alimentación o casino: $175.000Auxilio de transporte: $200.00A partir del tercer mes, recibirá un incremento por antigüedad de $145.845 y un bono mensual por resultado de indicadores desde $48.600 hasta $210.000.*Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos*
Funciones
- Operar montacargas de manera segura y eficiente.
- Reabastecer mercancías, organizar estibas y pallets en el centro de distribución.
- Velar por el control de calidad, inventario y rotación de productos.
- Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo.
Requisitos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa como operador de montacargas.
- Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo:
Perfil:
- Buen trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.