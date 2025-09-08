Ara abre nuevas oportunidades en todo el país. Aplicar es gratis

Suscribirse

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de septiembre de 2025, 7:27 p. m.
Tiendas Ara ofrece vacantes para auxiliar de punto de venta.
Tiendas Ara ofrece vacantes para diversos perfiles. | Foto: Foto tomada del portal web Tiendas Ara.

Si busca estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, Tiendas Ara abrió nuevas vacantes en todo el país con contrato a término indefinido.

Además, la reconocida cadena de supermercados ofrece ingresos competitivos, beneficios desde el primer día y la posibilidad de construir una carrera dentro de la organización.

Aplicar a estos procesos de selección es gratis y se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil. Es importante que tenga en cuenta que entre más completa su hoja de vida, mayores las posibilidades de contratación.

Si desea explorar la oferta completa de empleos en el país, haga clic acá.

Operador logístico Ara

Salario: $1.798.500 a $2.136.000

En Tiendas Ara se trabaja para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. La compañía se caracteriza por su compromiso con el bienestar de los colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creen en Colombia y buscan ser el mejor vecino donde están presentes.

La organización está en búsqueda de un operador logístico para ser parte de un equipo dedicado y apasionado.

Ingreso inicial garantizado: $1.798.500

Salario básico: $1.423.500

Bono de alimentación o casino: $175.000

Auxilio de transporte: $200.000

A partir del tercer mes, se recibe:

Incremento por antigüedad de $127.500.

Bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000.

Ingreso desde $1.968.705 hasta $2.136.000.

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.

Responsabilidades:

  • Alistamiento de pedidos (picking).
  • Inventarios del CEDI.
  • Auditoría de alistamiento.
  • Recibo de pedidos.
  • Manejo de estibadores eléctricos.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística o cargos similares.
  • Conocimiento básico en manejo de inventarios.
  • Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de tienda Ara

Salario: $3.176.000 a $3.626.000

Tiendas Ara busca un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo. Se ofrece un entorno laboral estable, con oportunidades de crecimiento y beneficios desde el primer día.

Salario básico: $2.801.000

Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibe:

Bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000.

Ingreso desde $3.251.000 hasta $3.626.000.

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.

Beneficios:

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bono de alimentación.
  • Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
  • Bono por antigüedad.
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para compras del día a día.
  • Entorno laboral respetuoso y con calidad humana.

Funciones operativas (80%):

  • Surtido y rotación de mercancía.
  • Registro en caja.
  • Impulso de productos.
  • Horneo de panadería y pollo.
  • Limpieza general.
  • Organización de bodega.
  • Atención al cliente.
  • Apoyo integral en tareas diarias.

Funciones administrativas (20%):

  • Control de presupuesto de ventas y KPIs.
  • Liquidaciones y ajustes de inventarios.
  • Realizar pedidos al CEDI.
  • Preparación y respuesta ante auditorías.
  • Entrenamiento y seguimiento al personal.

Requisitos:

  • Certificado de quinto de primaria en adelante.
  • Experiencia previa como administrador de punto de venta.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operador de tienda Ara

Salario: $1.798.500 a $2.166.000

Tiendas Ara está en búsqueda de un operador de tienda para fortalecer su equipo. Se ofrece contrato a término indefinido y beneficios adicionales.

Ingreso inicial garantizado: $1.798.500Salario básico: $1.423.500Bono de alimentación: $175.000Auxilio de transporte: $200.000

Bono mensual por indicadores desde $40.000 hasta $240.000.Ingreso máximo hasta $2.166.000.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente.
  • Manejo de caja registradora.
  • Surtir y exhibir mercancía.
  • Control operativo y de calidad.
  • Limpieza de la tienda.
  • Control de inventarios.

Requerimientos:

  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Experiencia en atención al cliente o retail.

Beneficios:

  • Aumento salarial al octavo mes.
  • Contrato indefinido directo con la compañía.
  • Bono de antigüedad después de 1 año.
  • Ara Fiado y fondo de empleados.
  • Oportunidades de crecimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor junior de tienda Ara

Salario: $2.362.000 a $2.612.000

Tiendas Ara busca un supervisor junior de tienda para liderar equipos de trabajo y garantizar la eficiencia en las operaciones.

Ingreso inicial garantizado: $2.312.000

Salario básico: $1.937.000

Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibe:

Bono mensual por indicadores desde $50.000 hasta $300.000.

Ingreso desde $2.362.000 hasta $2.612.000.

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.

Responsabilidades administrativas (10%):

  • Liderar el equipo durante el turno.
  • Atender clientes.
  • Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras.
  •  Cumplir y hacer cumplir normas de calidad y seguridad.

Responsabilidades operativas (90%):

  • Surtido y rotación de productos.
  • Registro en caja y manejo de medios de pago.
  • Impulso de productos.
  • Horneo de panadería y pollo.
  • Limpieza general.
  • Organización de bodega.
  • Atención al cliente.
  • Participación en actividades operativas diarias.

Requisitos:

  • Certificado de quinto de primaria en adelante.
  • Experiencia previa como administrador de punto de venta.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.
  • Disponibilidad para trabajar en Girardota.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

