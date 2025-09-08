Empleo
Ara abre nuevas oportunidades en todo el país. Aplicar es gratis
¡Gran convocatoria laboral!
Si busca estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, Tiendas Ara abrió nuevas vacantes en todo el país con contrato a término indefinido.
Además, la reconocida cadena de supermercados ofrece ingresos competitivos, beneficios desde el primer día y la posibilidad de construir una carrera dentro de la organización.
Aplicar a estos procesos de selección es gratis y se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil. Es importante que tenga en cuenta que entre más completa su hoja de vida, mayores las posibilidades de contratación.
Operador logístico Ara
Salario: $1.798.500 a $2.136.000
En Tiendas Ara se trabaja para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. La compañía se caracteriza por su compromiso con el bienestar de los colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creen en Colombia y buscan ser el mejor vecino donde están presentes.
La organización está en búsqueda de un operador logístico para ser parte de un equipo dedicado y apasionado.
Ingreso inicial garantizado: $1.798.500
Salario básico: $1.423.500
Bono de alimentación o casino: $175.000
Auxilio de transporte: $200.000
A partir del tercer mes, se recibe:
Incremento por antigüedad de $127.500.
Bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000.
Ingreso desde $1.968.705 hasta $2.136.000.
Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.
Responsabilidades:
- Alistamiento de pedidos (picking).
- Inventarios del CEDI.
- Auditoría de alistamiento.
- Recibo de pedidos.
- Manejo de estibadores eléctricos.
Requerimientos:
- Experiencia previa en logística o cargos similares.
- Conocimiento básico en manejo de inventarios.
- Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores).
Jefe de tienda Ara
Salario: $3.176.000 a $3.626.000
Tiendas Ara busca un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo. Se ofrece un entorno laboral estable, con oportunidades de crecimiento y beneficios desde el primer día.
Salario básico: $2.801.000
Auxilio de transporte: $200.000
Auxilio de alimentación: $175.000
A partir del tercer mes, se recibe:
Bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000.
Ingreso desde $3.251.000 hasta $3.626.000.
Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.
Beneficios:
- Contrato directo con la compañía desde el primer día.
- Bono de alimentación.
- Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
- Bono por antigüedad.
- Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
- Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
- Convenio Fiado Ara para compras del día a día.
- Entorno laboral respetuoso y con calidad humana.
Funciones operativas (80%):
- Surtido y rotación de mercancía.
- Registro en caja.
- Impulso de productos.
- Horneo de panadería y pollo.
- Limpieza general.
- Organización de bodega.
- Atención al cliente.
- Apoyo integral en tareas diarias.
Funciones administrativas (20%):
- Control de presupuesto de ventas y KPIs.
- Liquidaciones y ajustes de inventarios.
- Realizar pedidos al CEDI.
- Preparación y respuesta ante auditorías.
- Entrenamiento y seguimiento al personal.
Requisitos:
- Certificado de quinto de primaria en adelante.
- Experiencia previa como administrador de punto de venta.
- Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.
Operador de tienda Ara
Salario: $1.798.500 a $2.166.000
Tiendas Ara está en búsqueda de un operador de tienda para fortalecer su equipo. Se ofrece contrato a término indefinido y beneficios adicionales.
Ingreso inicial garantizado: $1.798.500Salario básico: $1.423.500Bono de alimentación: $175.000Auxilio de transporte: $200.000
Bono mensual por indicadores desde $40.000 hasta $240.000.Ingreso máximo hasta $2.166.000.
Responsabilidades:
- Atención al cliente.
- Manejo de caja registradora.
- Surtir y exhibir mercancía.
- Control operativo y de calidad.
- Limpieza de la tienda.
- Control de inventarios.
Requerimientos:
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Experiencia en atención al cliente o retail.
Beneficios:
- Aumento salarial al octavo mes.
- Contrato indefinido directo con la compañía.
- Bono de antigüedad después de 1 año.
- Ara Fiado y fondo de empleados.
- Oportunidades de crecimiento.
Supervisor junior de tienda Ara
Salario: $2.362.000 a $2.612.000
Tiendas Ara busca un supervisor junior de tienda para liderar equipos de trabajo y garantizar la eficiencia en las operaciones.
Ingreso inicial garantizado: $2.312.000
Salario básico: $1.937.000
Auxilio de transporte: $200.000
Auxilio de alimentación: $175.000
A partir del tercer mes, se recibe:
Bono mensual por indicadores desde $50.000 hasta $300.000.
Ingreso desde $2.362.000 hasta $2.612.000.
Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos.
Responsabilidades administrativas (10%):
- Liderar el equipo durante el turno.
- Atender clientes.
- Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras.
- Cumplir y hacer cumplir normas de calidad y seguridad.
Responsabilidades operativas (90%):
- Surtido y rotación de productos.
- Registro en caja y manejo de medios de pago.
- Impulso de productos.
- Horneo de panadería y pollo.
- Limpieza general.
- Organización de bodega.
- Atención al cliente.
- Participación en actividades operativas diarias.
Requisitos:
- Certificado de quinto de primaria en adelante.
- Experiencia previa como administrador de punto de venta.
- Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.
- Disponibilidad para trabajar en Girardota.