Ara cuenta con convocatoria masiva de trabajo. Conozca cómo aplicar

¿Sin trabajo? Estas ofertas podrían ser para usted.

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de agosto de 2025, 6:17 p. m.
Tiendas Ara. Imagen de referencia.
Aplicar a este proceso es gratis. | Foto: Colprensa

Ara se ha consolidado como una de las cadenas más reconocidas en el país y hoy anuncia una convocatoria masiva de trabajo dirigida a diferentes perfiles operativos. La compañía busca fortalecer sus equipos en áreas operativas y logísticas, ofreciendo estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Además de brindar contratación con todas las prestaciones de ley, Ara destaca por su enfoque en el bienestar de los colaboradores y en la posibilidad de acceder a programas de desarrollo que potencian la trayectoria laboral de cada empleado.

El proceso es muy sencillo: podrá ingresar a Semana Empleos o revisar las vacantes que le compartimos a continuación, elegir la que más se ajuste a su perfil e inscribirse registrando sus datos en pocos minutos.

La postulación es gratuita y completamente virtual, lo que facilita que cualquier persona interesada pueda aplicar desde cualquier lugar del país.

Operador logístico Ara

Salario: $ 1.798.500 a $ 2.136.000

En tiendas ara se trabaja para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. Se caracterizan por su compromiso con el bienestar de sus colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creen en Colombia y son el mejor vecino donde están presentes. Haga parte del equipo como operador logístico y forme parte de un grupo dedicado y apasionado.

  • Ingreso inicial garantizado: $1.798.500
  • Salario básico: $1.423.500
  • Bono de alimentación o casino: $175.000
  • Auxilio de transporte: $200.000

A partir del tercer mes, se recibirá: incremento por antigüedad de $127.500, bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000. Ingreso desde $1.968.705 hasta $2.136.000.

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Responsabilidades:

  • Alistamiento de pedidos (picking)
  • Inventarios del CEDI
  • Auditoría de alistamiento
  • Recibo de pedidos
  • Manejo de estibadores eléctricos

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística o cargos similares
  • Conocimiento básico en manejo de inventarios
  • Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores)
  • Nivel de educación: Bachillerato completo

¡Aplique acá!

Jefe de tienda Ara

Salario: $ 3.176.000 a $ 3.626.000

¿Le apasiona el trabajo logístico y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento? ¡Esta es su oportunidad! Se busca un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a la familia ara.

¿Qué se ofrece?

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bono de alimentación.
  • Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.
  • Bono por antigüedad.
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para compras del día a día.
  • Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.
  • Salario competitivo y equitativo.

Salario básico: $2.801.000

Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibirá: bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000. Ingreso desde $3.251.000 hasta $3.626.000

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades:

Rol mixto: 80% operativo / 20% administrativo

Operativas (80%):

  • Surtido y rotación de mercancíaRegistro en caja
  • Impulso de productos
  • Horneo de panadería y pollo
  • Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social)
  • Organización de la bodega
  • Atención al cliente (vecinos)
  • Apoyo integral en tareas diarias de tienda

Administrativas (20%):

  • Control de presupuesto de ventas y KPIs
  • Liquidaciones y ajustes de inventarios
  • Realizar pedidos al CEDI
  • Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas
  • Entrenamiento del personal y seguimiento de desempeño

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante• Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores• Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo

Perfil buscado:

Trabajo en equipo y comunicación efectiva• Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa

¡Aplique acá!

Supervisor junior de tienda Ara

Salario: $ 2.362.000 a $ 2.612.000

¡Súmese a un equipo que mueve grandes sueños! ¿Le apasiona el trabajo en equipo y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento?

Ingreso inicial garantizado: $2.312.000

Salario básico: $1.937.000. Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibirá: bono mensual por resultado de indicadores desde $50.000 hasta $300.000.

Ingreso desde $2.362.000 hasta $2.612.000

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades

Rol mixto: 90% operativo – 10% administrativo

Administrativas (10%):

  • Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado
  • Atender a los clientes garantizando una experiencia amable y eficiente
  • Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos
  • Cumplir y hacer cumplir normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Operativas (90%):

  • Surtido y rotación de productos en estanterías.
  • Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.
  • Impulso y promoción de productos.
  • Horneo de panadería y pollo.
  • Limpieza general de la tienda.
  • Organización de la bodega.
  • Atención cordial a los vecinos/clientes.
  • Participación en actividades diarias de tienda.

Requisitos:

  • Certificado de quinto de primaria en adelante.
  • Experiencia como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.
  • Disponibilidad para trabajar en Girardota.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Perfil buscado:

  • Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique acá!

Tiendas Ara ofrece vacantes para auxiliar de punto de venta.
Tiendas Ara ofrece vacantes en varios puestos. | Foto: Foto tomada del portal web Tiendas Ara.

Operador logístico de montacargas Ara

Salario: $ 1.995.000 a $ 2.350.845

¿Qué se ofrece?

  • Contrato directo con la compañía desde el primer día.
  • Bonos de alimentación.
  • Ajuste salarial a los 3 meses según desempeño.
  • Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.
  • Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.
  • Convenio Fiado Ara para compras del día a día.
  • Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Ingreso inicial garantizado: $1.995.000. Salario básico: $1.620.000. Bono de alimentación o casino: $175.000. Auxilio de transporte: $200.000.

A partir del tercer mes, se recibirá: incremento por antigüedad de $145.845, bono mensual por resultado de indicadores desde $48.600 hasta $210.000. Ingreso desde $2.189.445 hasta $2.350.845. Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades:

  • Operar montacargas de manera segura y eficiente.
  • Reabastecer mercancías, organizar estibas y pallets.
  • Velar por control de calidad, inventario y rotación de productos.
  • Mantener orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Requisitos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia como operador de montacargas.
  • Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Perfil buscado:

  • Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

¡Aplique acá!

