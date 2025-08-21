Ara cuenta con convocatoria masiva de trabajo. Conozca cómo aplicar

Ara se ha consolidado como una de las cadenas más reconocidas en el país y hoy anuncia una convocatoria masiva de trabajo dirigida a diferentes perfiles operativos. La compañía busca fortalecer sus equipos en áreas operativas y logísticas, ofreciendo estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Además de brindar contratación con todas las prestaciones de ley, Ara destaca por su enfoque en el bienestar de los colaboradores y en la posibilidad de acceder a programas de desarrollo que potencian la trayectoria laboral de cada empleado.

El proceso es muy sencillo: podrá ingresar a Semana Empleos o revisar las vacantes que le compartimos a continuación, elegir la que más se ajuste a su perfil e inscribirse registrando sus datos en pocos minutos.

La postulación es gratuita y completamente virtual, lo que facilita que cualquier persona interesada pueda aplicar desde cualquier lugar del país.

Operador logístico Ara

Salario: $ 1.798.500 a $ 2.136.000

En tiendas ara se trabaja para democratizar alimentos de calidad, haciéndolos accesibles a todos los colombianos. Se caracterizan por su compromiso con el bienestar de sus colaboradores, sus familias y el cuidado del medio ambiente. Creen en Colombia y son el mejor vecino donde están presentes. Haga parte del equipo como operador logístico y forme parte de un grupo dedicado y apasionado.

Ingreso inicial garantizado: $1.798.500

Salario básico: $1.423.500

Bono de alimentación o casino: $175.000

Auxilio de transporte: $200.000

A partir del tercer mes, se recibirá: incremento por antigüedad de $127.500, bono mensual por resultado de indicadores desde $42.705 hasta $210.000. Ingreso desde $1.968.705 hasta $2.136.000.

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Responsabilidades:

Alistamiento de pedidos (picking)

Inventarios del CEDI

Auditoría de alistamiento

Recibo de pedidos

Manejo de estibadores eléctricos

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o cargos similares

Conocimiento básico en manejo de inventarios

Capacidad para operar equipos logísticos (estibadores)

Nivel de educación: Bachillerato completo

Jefe de tienda Ara

Salario: $ 3.176.000 a $ 3.626.000

¿Le apasiona el trabajo logístico y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento? ¡Esta es su oportunidad! Se busca un líder de tienda comprometido, seguro y orientado al trabajo en equipo para unirse a la familia ara.

¿Qué se ofrece?

Contrato directo con la compañía desde el primer día.

Bono de alimentación.

Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses.

Bono por antigüedad.

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

Convenio Fiado Ara para compras del día a día.

Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Salario competitivo y equitativo.

Salario básico: $2.801.000

Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibirá: bono mensual por resultado de indicadores desde $75.000 hasta $450.000. Ingreso desde $3.251.000 hasta $3.626.000

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades:

Rol mixto: 80% operativo / 20% administrativo

Operativas (80%):

Surtido y rotación de mercancíaRegistro en caja

Impulso de productos

Horneo de panadería y pollo

Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social)

Organización de la bodega

Atención al cliente (vecinos)

Apoyo integral en tareas diarias de tienda

Administrativas (20%):

Control de presupuesto de ventas y KPIs

Liquidaciones y ajustes de inventarios

Realizar pedidos al CEDI

Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas

Entrenamiento del personal y seguimiento de desempeño

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante• Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores• Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo

Perfil buscado:

Trabajo en equipo y comunicación efectiva• Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa

Supervisor junior de tienda Ara

Salario: $ 2.362.000 a $ 2.612.000

¡Súmese a un equipo que mueve grandes sueños! ¿Le apasiona el trabajo en equipo y busca una empresa que lo valore, le ofrezca estabilidad y oportunidades reales de crecimiento?

Ingreso inicial garantizado: $2.312.000

Salario básico: $1.937.000. Auxilio de transporte: $200.000

Auxilio de alimentación: $175.000

A partir del tercer mes, se recibirá: bono mensual por resultado de indicadores desde $50.000 hasta $300.000.

Ingreso desde $2.362.000 hasta $2.612.000

Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades

Rol mixto: 90% operativo – 10% administrativo

Administrativas (10%):

Liderar el equipo de trabajo durante el turno asignado

Atender a los clientes garantizando una experiencia amable y eficiente

Ejecutar liquidaciones y registrar quiebras de productos

Cumplir y hacer cumplir normas de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Operativas (90%):

Surtido y rotación de productos en estanterías.

Registro en caja, manejo de medios de pago y atención en el punto de venta.

Impulso y promoción de productos.

Horneo de panadería y pollo.

Limpieza general de la tienda.

Organización de la bodega.

Atención cordial a los vecinos/clientes.

Participación en actividades diarias de tienda.

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante.

Experiencia como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.

Disponibilidad para trabajar en Girardota.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Perfil buscado:

Trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Responsabilidad, atención al detalle y compromiso con la seguridad operativa.

Operador logístico de montacargas Ara

Salario: $ 1.995.000 a $ 2.350.845

¿Qué se ofrece?

Contrato directo con la compañía desde el primer día.

Bonos de alimentación.

Ajuste salarial a los 3 meses según desempeño.

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

Convenio Fiado Ara para compras del día a día.

Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Ingreso inicial garantizado: $1.995.000. Salario básico: $1.620.000. Bono de alimentación o casino: $175.000. Auxilio de transporte: $200.000.

A partir del tercer mes, se recibirá: incremento por antigüedad de $145.845, bono mensual por resultado de indicadores desde $48.600 hasta $210.000. Ingreso desde $2.189.445 hasta $2.350.845. Los bonos están sujetos a cumplimiento de objetivos

Retos y responsabilidades:

Operar montacargas de manera segura y eficiente.

Reabastecer mercancías, organizar estibas y pallets.

Velar por control de calidad, inventario y rotación de productos.

Mantener orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Experiencia como operador de montacargas.

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo.

Perfil buscado: