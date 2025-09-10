Arrancan nuevas contrataciones en septiembre: estos son los perfiles buscados

Según datos otorgados por el Dane, el desempleo ha tenido un descenso en los últimos años. Y es que. el mercado laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para todos los perfiles.

Desde cargos administrativos hasta puestos operativos y de temporada, diferentes empresas en sectores como moda, alimentos, logística y combustibles están en búsqueda de nuevos talentos para fortalecer sus equipos.

Si está en la búsqueda de empleo, estas son algunas de las vacantes disponibles a través de Semana Empleos:

Cajeros con o sin experiencia Bogotá

Salario a convenir

Se invita a formar parte del equipo de trabajo en PASH S.A.S.

Importante empresa del sector fabricación de productos textiles, requiere para su equipo de trabajo bachiller para desempeñar el cargo de cajero, con un salario de $1.423.000 + prestaciones + comisión sin piso ni techo. Horario: turnos rotativos 8 horas diarias.

Tipo de contrato: término fijo.

Requisitos

• Bachiller con o sin experiencia en servicio al cliente y/o ventas

• Experiencia en facturación de productos

• Arqueos, apertura y cierre de caja.

• Conocimiento y experiencias en diferentes medios de pago,

• Manejo de personal y visual de tienda.

Auxiliar de ruta o distribución Neiva

Salario: $1.992.000

Importante multinacional del sector de alimentos busca un Embajador de Servicio, quien desempeñará un rol clave en la distribución eficiente y oportuna de sus productos.

Se ofrece un contrato de obra o labor con un atractivo salario y todas las prestaciones de ley. Esta oportunidad es ideal para quienes se apasionan por el servicio al cliente y cuentan con experiencia en distribución, en un entorno dinámico y retador.

Responsabilidades:

Entregar producto a los diferentes clientes según la ruta asignada.

Realizar recaudo y custodia del dinero correspondiente.

Radicación de facturas y servicio al cliente.

Verificar que el producto físico a entregar corresponda al programado en la lista picking.

Realizar entregas del producto en calidad cantidad y oportunidad.

Apoyar las estrategias AIDA (Planimetría) al surtir congeladores.

Monitorear condiciones de la cadena de frío para garantizar calidad del producto.

Realizar devoluciones según el estado del producto.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Un año de experiencia en distribución de productos atención a clientes y manejo de dinero

Auxiliar de bodega Tenjo

Salario: $1.500.000

Importante empresa está en la búsqueda de auxiliar de bodega para trabajar en Siberia.

Requisitos: bachiller, técnico o tecnólogo, con experiencia mínima de 3 años en picking, packing, manejo de inventario, cargue y descargue. Es preferible contar con curso de alturas.

Condiciones: horario laboral, salario de $1.500.000 + prestaciones de ley + auxilio de transporte (pago quincenal). Lugar: Siberia. Tipo de contrato: obra o labor.

Asistente estación de servicio / Zaragoza Antioquia

Salario: $2.100.000

Importante empresa de distribución y venta de combustible requiere para su equipo de trabajo auxiliar administrativo y contable con experiencia en atención al cliente y apoyo en labores administrativas y contables de la estación.

Se ofrece estabilidad laboral, salario básico $2.100.000 + prestaciones de ley.

Requisitos: técnicos o tecnólogos contables con experiencia de 2 años, manejo de herramientas ofimáticas y proactividad. Debe residir en Zaragoza, Antioquia. Pagos quincenales. Horarios de trabajo: de lunes a viernes y sábados medio día.

Auxiliar comercial Medellín

Salario: $1.779.391

Se busca auxiliar comercial, un puesto clave para brindar soporte administrativo al equipo comercial. Será responsable de gestionar órdenes de compra, hacer seguimiento a proveedores y pagos, y coordinar cotizaciones y logística de viajes.

Además, apoyará la organización de eventos y visitas comerciales, contribuyendo a la eficiencia operativa y al logro de los objetivos del equipo.

Responsabilidades:

Gestionar las órdenes de compra según las solicitudes recibidas asegurando su correcta ejecución.

Realizar el seguimiento a proveedores para garantizar la actualización de información y cumplimiento de plazos.

Coordinar la gestión de cotizaciones de productos y servicios requeridos por el equipo comercial.

Organizar la logística de viajes del equipo comercial incluyendo hospedaje y transporte.

Apoyar la organización de eventos y visitas comerciales para mejorar la eficiencia operativa del equipo.

Requerimientos:

Tecnólogo en servicio al cliente administración o carreras afines.

6 meses de experiencia en procesos administrativos.

Conocimiento intermedio de Excel y manejo del paquete Office.

Sectores laborales:

Administración y oficina

Servicio al cliente y afines

Compras y comercio exterior

Operario de producción en Tocancipá y Gachancipá

Salario: $1.423.500

En GSH se encuentran en la búsqueda de operarios de producción con experiencia reciente y certificada en entornos industriales o de manufactura. Se requiere al menos 6 meses de experiencia en el área y residir en Tocancipá o Gachancipá.

Requisitos:

Formación académica: Bachillerato completo y certificado.

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia reciente y certificada en empresas del sector industrial o de manufactura.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte + recargos.

Horario: Turnos rotativos de lunes a sábado (mañana, tarde y noche).

Ubicación y transporte: Contamos con ruta desde Tocancipá y Gachancipá. Por ello, es indispensable residir en alguno de estos dos municipios.

Cajero(a) de ventas Medellín - temporada fin de año Naf Naf

Salario: $1.423.500

NAF NAF busca cajeros(as) con buena energía, actitud positiva y disposición para aprender, con el fin de sumarse a su equipo de moda y estilo en Medellín durante la temporada de fin de año.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja y medios de pago

Actitud alegre, responsable y con ganas de crecer

Disponibilidad para trabajar tiempo completo, con un día de descanso semanal

Condiciones: