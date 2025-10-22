Autonomic Mind abre nuevas vacantes: así puede postularse gratis

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las empresas del sector tecnológico continúan buscando talento especializado para fortalecer sus equipos. Una de ellas es Autonomic Mind, firma que conecta profesionales TI capacitados con organizaciones que impulsan la innovación y los proyectos digitales en el país.

La compañía se ha consolidado como aliada estratégica de diversas empresas que requieren equipos tecnológicos sólidos, eficientes y preparados para los retos del futuro. Su enfoque está centrado en construir un ecosistema donde el talento encuentre oportunidades reales de crecimiento y los procesos de vinculación sean más humanos, precisos y sostenibles.

En sus procesos de selección, Autonomic Mind busca perfiles apasionados por la tecnología, con capacidad para aprender constantemente y trabajar de forma colaborativa. Se valoran las habilidades técnicas, pero también la autonomía, la comunicación abierta y la confianza, competencias clave en los entornos digitales actuales.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, cree un perfil profesional completo y luego postúlese sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Diseñador de ciberseguridad – Remoto

Salario: 9.000.000

Este rol es crucial para la evolución de la estrategia de ciberseguridad del principal cliente del sector financiero, ya que estará a cargo de diseñar arquitecturas seguras y proactivas que aseguren la protección integral de los sistemas y datos.

Responsabilidades:

Liderar la implementación de controles de seguridad en aplicaciones, APIs, contenedores y arquitecturas cloud native, con un enfoque particular en AWS y otras infraestructuras multi nube.

Desarrollar estrategias de gestión de riesgos cibernéticos, utilizando estándares como ISO, GDPR, NIST y marcos de referencia como OWASP para garantizar la seguridad de la información.

Implementar modelado de amenazas y contramedidas específicas para las principales amenazas del OWASP Top Ten, SANS y MITRE en entornos web, móviles y en la nube.

Colaborar estrechamente con equipos de DevSecOps para integrar medidas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software (S-SDLC), utilizando SAST, DAST, SCA y metodologías de desarrollo seguro.

Ejecutar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades de aplicaciones web, cloud y APIs, empleando herramientas como OWASP ZAP y Burp Suite.

Diseñar y ejecutar arquitecturas de recuperación ante desastres (DRP) y hardening en entornos multi nube, asegurando la resiliencia de los sistemas y su capacidad de recuperación frente a incidentes de seguridad.

Habilidades necesarias:

Amplia experiencia en seguridad de aplicaciones, incluyendo APIs y arquitecturas cloud native.

Conocimientos sólidos en seguridad ofensiva, con experiencia en ethical hacking para aplicaciones web, cloud y APIs.

Familiaridad con la implementación de marcos de DevSecOps y la integración de herramientas de seguridad en el ciclo de desarrollo (S-SDLC).

Experiencia práctica en gestión de riesgos cibernéticos, cumplimiento de normativas y estándares (ISO, GDPR, NIST, OWASP).

Habilidades técnicas avanzadas en AWS, con especialización en la seguridad de infraestructuras cloud y tecnologías multi nube.

Ethical hacker – Remoto

Salario: A convenir

Como ethical hacker, identificará las posibles amenazas en las aplicaciones y detectará vulnerabilidades que las herramientas automatizadas no detectan.

Una de sus principales funciones será revisar de forma temprana y preventiva para remediar cualquier fallo antes de llegar al equipo de producción.

Habilidades necesarias:

Conocimientos sólidos en técnicas y prácticas de seguridad.

Experiencia específica en pruebas de penetración, tanto profesionales como autónomas.

Habilidades en SAST (Static Application Security Testing) y DAST (Dynamic Application Security Testing).

Capacidad para analizar y detectar vulnerabilidades en el código fuente.

Experiencia en hacking de infraestructura local y en la nube.

Competencia en la automatización de procesos y scripts.

Desarrollador python – Remoto

Salario: 2.000.000 a 5.000.000

En este entorno colaborativo, tendrá la oportunidad de involucrarse en todas las etapas del desarrollo, desde la lógica hasta la implementación, mejorando continuamente las herramientas con tecnologías modernas.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener productos de ciberseguridad usando Python.

Participar en el diseño y arquitectura de nuevas funcionalidades.

Colaborar con el equipo para identificar y resolver problemas técnicos complejos.

Implementar mejoras continuas en los productos existentes.

Realizar pruebas y asegurar la calidad del software desarrollado.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Sistemas Informática o carrera afín.

Experiencia comprobada en desarrollo de software con Python.

Conocimiento en desarrollo de aplicaciones web y APIs.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y tomar decisiones técnicas.

Experiencia en el ciclo completo de desarrollo de software.

Analista de soporte TI – Bogotá D.C.

Salario: 1.990.000

Como asistente de servicio TI, su rol será fundamental para potenciar la presencia de los clientes en el mercado a través de soluciones tecnológicas personalizadas.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico de primer y segundo nivel a usuarios internos y clientes.

Diagnosticar y resolver incidentes tecnológicos.

Registrar y documentar incidentes en herramientas de tickets.

Atender consultas vía remota y presencial usando diversas plataformas.

Soportar sistemas operativos como Windows, macOS, Android e iOS.

Configurar y mantener redes básicas LAN/WiFi.

Manejar hardware periféricos y dispositivos móviles.

Instalar, configurar y realizar mantenimiento a equipos.

Controlar el inventario tecnológico.

Escalar y seguir casos complejos.

Elaborar reportes de gestión y análisis de incidentes.

Actualizar manuales y bases de conocimiento.

Aplicar políticas de seguridad de la información.

Participar en proyectos tecnológicos innovadores.

Asistir a capacitaciones técnicas.

Asegurar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o Profesional en Sistemas, Telecomunicaciones o Ingeniería Informática.

Experiencia en soporte técnico y atención al usuario.

Habilidad para diagnosticar y resolver incidentes de primer y segundo nivel.

Conocimiento en sistemas operativos (Windows, macOS, Android, iOS).

Dominio básico de redes LAN/WiFi.

Familiaridad con aplicaciones corporativas, correo electrónico y ofimática.

Experiencia en instalación, configuración y mantenimiento de equipos.

Capacidad para gestionar inventario tecnológico y documentar incidentes.

Capacidad para aplicar políticas de seguridad de la información y participar en mejoras continuas.