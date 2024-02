Banco de la República redujo tasas: ¿Cuándo se deben renegociar las deudas con las entidades bancarias?

¿Cuándo se deben renegociar las tasas de los créditos con las entidades bancarias?

En este proceso, son varios los datos que debe tener en cuenta, como por ejemplo el plazo de financiación al que su deuda será diferida. El portal Saber más ser más, de Asobancaria, asegura que si reduce el plazo no se reducirán los pagos mensuales, pero sí acabará pagando sus deudas más rápido. Si puede hacerlo, eso le beneficiará mucho, pues lo mejor es no tener deudas financieras para no pagar costos de interés.