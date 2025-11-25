Barranquilla abre nuevas oportunidades laborales para diferentes perfiles

El panorama laboral en Barranquilla sigue mostrando movimiento, impulsado por la necesidad de las empresas de fortalecer sus operaciones y cubrir vacantes en diversas áreas. En los últimos días, compañías de sectores como servicios, comercio, logística y atención al cliente han habilitado nuevos procesos de selección para incorporar talento en distintos niveles de formación.

Las oportunidades disponibles abarcan desde cargos operativos hasta posiciones técnicas y profesionales, lo que permite que tanto personas con experiencia como quienes buscan iniciar su trayectoria laboral encuentren opciones acordes con su perfil. Esta dinámica responde al crecimiento empresarial y a la demanda de personal que suele intensificarse hacia el cierre del año.

Además, la apertura de nuevas vacantes refleja un mercado más activo y con mejores perspectivas para los candidatos que buscan empleo formal. Las empresas están implementando procesos de selección más ágiles, lo que facilita el acceso a ofertas en la ciudad y su área metropolitana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas vigentes para diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Coordinador comercial de repuestos – AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de coordinar la fuerza de ventas e interactuar con el mercado para garantizar el cumplimiento de las metas comerciales en el área de repuestos.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo comercial de repuestos en la región asignada.

Capacitar la fuerza de ventas en nuevos productos y herramientas.

Revisar y comparar reportes diarios de ventas contra presupuestos.

Realizar acompañamiento a asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.

Promover y seguir planes de gestión ambiental en el área de repuestos.

Elaborar presupuestos de ventas de repuestos originales y accesorios.

Acompañar la ejecución de ferias y actividades promocionales.

Retroalimentar sobre nuevas tendencias del mercado y precios de competencia.

Controlar niveles de gasto según presupuesto.

Acompañar al área de cartera en actividades de cobro.

Emitir conceptos sobre crédito y ampliar cupos si es necesario.

Ejecutar promociones y estrategias comerciales.

Definir sinergias comerciales con la fuerza de ventas de motos y posventa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en coordinación o supervisión comercial.

Conocimiento del sector automotriz y de repuestos (deseable)

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad de análisis de indicadores de gestión.

Habilidades de comunicación efectiva.

Gerente de tienda – Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Vigilante de recepción y control – Alkosto

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Alkosto – Ktronix están buscando un vigilante de recepción y control para asegurar la tranquilidad en sus tiendas de Barranquilla.

Responsabilidades:

Realizar control de accesos de personal interno, clientes y proveedores.

Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.

Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.

Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.

Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.

Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde o noche).

Asesor comercial – Conconcreto

Salario: 1.878.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.

Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.

Contactar y visitar a clientes potenciales.

Gestionar contactos comerciales en el CRM.

Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.

Requerimientos:

Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas, administración o áreas afines.

Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda.

Vivir en la ciudad de Barranquilla.

Horario de domingo a domingo, 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes.