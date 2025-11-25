EMPLEO
Barranquilla abre nuevas oportunidades laborales para diferentes perfiles
El panorama laboral en Barranquilla sigue mostrando movimiento, impulsado por la necesidad de las empresas de fortalecer sus operaciones y cubrir vacantes en diversas áreas. En los últimos días, compañías de sectores como servicios, comercio, logística y atención al cliente han habilitado nuevos procesos de selección para incorporar talento en distintos niveles de formación.
Las oportunidades disponibles abarcan desde cargos operativos hasta posiciones técnicas y profesionales, lo que permite que tanto personas con experiencia como quienes buscan iniciar su trayectoria laboral encuentren opciones acordes con su perfil. Esta dinámica responde al crecimiento empresarial y a la demanda de personal que suele intensificarse hacia el cierre del año.
Además, la apertura de nuevas vacantes refleja un mercado más activo y con mejores perspectivas para los candidatos que buscan empleo formal. Las empresas están implementando procesos de selección más ágiles, lo que facilita el acceso a ofertas en la ciudad y su área metropolitana.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas vigentes para diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Coordinador comercial de repuestos – AKT
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de coordinar la fuerza de ventas e interactuar con el mercado para garantizar el cumplimiento de las metas comerciales en el área de repuestos.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo comercial de repuestos en la región asignada.
- Capacitar la fuerza de ventas en nuevos productos y herramientas.
- Revisar y comparar reportes diarios de ventas contra presupuestos.
- Realizar acompañamiento a asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.
- Promover y seguir planes de gestión ambiental en el área de repuestos.
- Elaborar presupuestos de ventas de repuestos originales y accesorios.
- Acompañar la ejecución de ferias y actividades promocionales.
- Retroalimentar sobre nuevas tendencias del mercado y precios de competencia.
- Controlar niveles de gasto según presupuesto.
- Acompañar al área de cartera en actividades de cobro.
- Emitir conceptos sobre crédito y ampliar cupos si es necesario.
- Ejecutar promociones y estrategias comerciales.
- Definir sinergias comerciales con la fuerza de ventas de motos y posventa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en coordinación o supervisión comercial.
- Conocimiento del sector automotriz y de repuestos (deseable)
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad de análisis de indicadores de gestión.
- Habilidades de comunicación efectiva.
Gerente de tienda – Farmatodo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Vigilante de recepción y control – Alkosto
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En Alkosto – Ktronix están buscando un vigilante de recepción y control para asegurar la tranquilidad en sus tiendas de Barranquilla.
Responsabilidades:
- Realizar control de accesos de personal interno, clientes y proveedores.
- Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.
- Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.
- Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.
- Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.
Requerimientos:
- Bachiller académico.
- Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.
- Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.
- Excelente presentación personal y actitud de servicio.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde o noche).
Asesor comercial – Conconcreto
Salario: 1.878.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.
Responsabilidades:
- Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.
- Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.
- Contactar y visitar a clientes potenciales.
- Gestionar contactos comerciales en el CRM.
- Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.
Requerimientos:
- Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas, administración o áreas afines.
- Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda.
- Vivir en la ciudad de Barranquilla.
- Horario de domingo a domingo, 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.