Barranquilla abre nuevas oportunidades laborales para diferentes perfiles

25 de noviembre de 2025, 7:10 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
El panorama laboral en Barranquilla sigue mostrando movimiento, impulsado por la necesidad de las empresas de fortalecer sus operaciones y cubrir vacantes en diversas áreas. En los últimos días, compañías de sectores como servicios, comercio, logística y atención al cliente han habilitado nuevos procesos de selección para incorporar talento en distintos niveles de formación.

Las oportunidades disponibles abarcan desde cargos operativos hasta posiciones técnicas y profesionales, lo que permite que tanto personas con experiencia como quienes buscan iniciar su trayectoria laboral encuentren opciones acordes con su perfil. Esta dinámica responde al crecimiento empresarial y a la demanda de personal que suele intensificarse hacia el cierre del año.

Además, la apertura de nuevas vacantes refleja un mercado más activo y con mejores perspectivas para los candidatos que buscan empleo formal. Las empresas están implementando procesos de selección más ágiles, lo que facilita el acceso a ofertas en la ciudad y su área metropolitana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas vigentes para diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Coordinador comercial de repuestos – AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de coordinar la fuerza de ventas e interactuar con el mercado para garantizar el cumplimiento de las metas comerciales en el área de repuestos.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo comercial de repuestos en la región asignada.
  • Capacitar la fuerza de ventas en nuevos productos y herramientas.
  • Revisar y comparar reportes diarios de ventas contra presupuestos.
  • Realizar acompañamiento a asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.
  • Promover y seguir planes de gestión ambiental en el área de repuestos.
  • Elaborar presupuestos de ventas de repuestos originales y accesorios.
  • Acompañar la ejecución de ferias y actividades promocionales.
  • Retroalimentar sobre nuevas tendencias del mercado y precios de competencia.
  • Controlar niveles de gasto según presupuesto.
  • Acompañar al área de cartera en actividades de cobro.
  • Emitir conceptos sobre crédito y ampliar cupos si es necesario.
  • Ejecutar promociones y estrategias comerciales.
  • Definir sinergias comerciales con la fuerza de ventas de motos y posventa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en coordinación o supervisión comercial.
  • Conocimiento del sector automotriz y de repuestos (deseable)
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad de análisis de indicadores de gestión.
  • Habilidades de comunicación efectiva.

Gerente de tienda – Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Vigilante de recepción y control – Alkosto

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Alkosto – Ktronix están buscando un vigilante de recepción y control para asegurar la tranquilidad en sus tiendas de Barranquilla.

Responsabilidades:

  • Realizar control de accesos de personal interno, clientes y proveedores.
  • Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.
  • Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.
  • Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.
  • Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.
  • Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.
  • Excelente presentación personal y actitud de servicio.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde o noche).

Asesor comercial – Conconcreto

Salario: 1.878.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

  • Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.
  • Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.
  • Contactar y visitar a clientes potenciales.
  • Gestionar contactos comerciales en el CRM.
  • Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.

Requerimientos:

  • Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas, administración o áreas afines.
  • Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda.
  • Vivir en la ciudad de Barranquilla.
  • Horario de domingo a domingo, 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Barranquilla vacantes de empleo Oportunidad laboral

