Barranquilla busca más de 1.000 trabajadores en septiembre

La capital del Atlántico arranca septiembre con una noticia que emociona a quienes están en búsqueda de empleo: más de mil vacantes se abrieron en sectores como comercio, servicios, logística y atención al cliente.

La buena racha laboral confirma que Barranquilla sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo económico del país.

Los perfiles requeridos son variados y abarcan desde bachilleres con ganas de aprender hasta profesionales con experiencia específica. Esto significa que hay espacio para todos, siempre y cuando la hoja de vida esté bien presentada y adaptada al tipo de cargo. Incluso, varias de las empresas están agilizando procesos de selección para que la contratación sea inmediata.

Si quiere ser parte de esta ola de oportunidades, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Allí podrá postularse fácilmente a través de Magneto y, para aumentar sus posibilidades, no olvide este consejo: personalice su hoja de vida resaltando logros y habilidades clave para el cargo. Eso marcará la diferencia frente a los filtros de selección y lo pondrá en ventaja frente a otros aspirantes.

Algunas de las vacantes disponibles

Asesor comercial - Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Atmos busca asesor comercial para unirse a su equipo en PASH S.A.S. La vacante está dirigida a personas apasionadas por la moda y las ventas, ofreciendo un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Administrativo de operaciones

Salario: $ 1.752.000

Se busca administrativo de operaciones para apoyar el análisis de información y procesos de licitación de proyectos, asegurando la rentabilidad en servicios especiales. Se ofrece un entorno dinámico donde se valoran la innovación y el compromiso, con oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Analizar información para optimizar procesos

Apoyar la licitación de proyectos estratégicos

Garantizar la rentabilidad de servicios especiales

Elaborar reportes utilizando Excel y Power BI

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Mecánica o carreras administrativas

Experiencia en análisis de datos

Conocimiento avanzado de Excel y Power BI

Habilidad para la gestión de procesos

Capacidad para trabajar en equipo

Operario de Parqueadero - Barranquilla

Salario: $ 1.437.369

Importante empresa de servicios, busca operario de parqueadero comprometido y atento para su sede en Barranquilla. Será responsable de gestionar el flujo de vehículos y ofrecer atención al cliente.

Responsabilidades:

Gestionar la entrada y salida de vehículos en el parqueadero.

Brindar atención al cliente de manera amable y eficiente.

Cobrar las tarifas del parqueadero y manejar caja registradora.

Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo.

Requerimientos:

Mínimo un año de experiencia en servicio al cliente.

Experiencia en manejo de caja y dinero.

Transporte propio es una ventaja.

Bachillerato completo terminado.

Oficial de mantenimiento locativo - Barranquilla

Salario: $ 2.050.000

Se busca oficial de mantenimiento locativo para realizar mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones. El cargo requiere disponibilidad para turnos rotativos y trabajo algunos domingos al mes.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.

Reparación de sistemas eléctricos, mecánicos y obras civiles.

Solucionar problemas locativos de manera eficiente.

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones.

Colaborar en proyectos de mejora de infraestructura.

Requerimientos:

Bachillerato completo técnico o tecnólogo.

Experiencia como todero en mantenimiento locativo.

Conocimientos básicos en electricidad mecánica, obra civil y mampostería.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Experiencia certificable en mantenimiento y reparaciones.

Asesor comercial - Barranquilla

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

Empresa busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial.

Perfil académico: profesionales, técnicos, tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo Tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo Élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad de dos (2) domingos al mes.

Vendedor externo con moto Barranquilla

Salario: $ 1.424.000

Se busca vendedor externo con moto para empresa de consumo masivo. El cargo consiste en visitar clientes en territorio asignado, asegurar cumplimiento de objetivos comerciales y ejecutar procesos en punto de venta.

Responsabilidades:

Visitar y atender al 100% de los clientes en el territorio asignado.

Ejecutar con excelencia dentro del punto de venta.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos o funciones similares.

Poseer motocicleta propia.

Almacenista de empaque Barranquilla

Salario: $ 1.696.000

Empresa del sector alimentos busca almacenista de empaque para desempeñar un rol clave en la gestión de materiales y asegurar la continuidad del proceso productivo.

Responsabilidades:

Gestionar inventarios cíclicos asegurando el control y registro adecuado de entradas y salidas en la bodega.

Verificar la correcta recepción de mercancías y materias primas en almacén.

Asegurar la correcta clasificación, organización y disposición de los materiales en almacén.

Gestionar las requisiciones para asegurar la disponibilidad de materiales en los tiempos establecidos.

Coordinar y gestionar el flujo de materiales y equipos que entran y salen del almacén.

Mantener actualizado el sistema de gestión documental relacionado con el almacén y generar reportes diarios.

Asegurar el suministro eficiente de materias primas y otros materiales a las áreas que sean requeridas.

Garantizar la limpieza, organización y condiciones óptimas del almacén.

Colaborar con el equipo de calidad para asegurar la recepción de materiales conforme a los estándares.

Manejo de sistema SIESA.

Requerimientos: