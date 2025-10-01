Suscribirse

Barranquilla: hay más de 6 mil vacantes de empleo disponibles

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de octubre de 2025, 7:27 p. m.
Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Oportunidades disponibles para todos los perfiles en la capital de Atlántico. | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Actualmente, diferentes empresas están en la búsqueda de talento para fortalecer sus equipos de trabajo en la capital del Atlántico y responder a la creciente demanda en sectores clave de la economía.

Estas oportunidades abarcan perfiles con distintos niveles de formación y experiencia, lo que abre la puerta para que más personas puedan vincularse al mercado laboral formal.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas logística, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Gerente de logística internacional

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este es un rol fundamental para asegurar la eficiencia en las operaciones de importación, exportación y la gestión de actividades dentro de la zona franca.

Responsabilidades:

  • Dirigir y optimizar los procesos logísticos internacionales de la compañía.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera y de comercio exterior.
  • Gestionar operaciones de importación y exportación bajo estándares de eficiencia y costo.
  • Coordinar las actividades de zona franca para garantizar fluidez en los procesos.
  • Establecer estrategias que fortalezcan la cadena de suministro internacional.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en importaciones y exportaciones.
  • Conocimiento y gestión de procesos dentro de zona franca.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos de gerencia o dirección en logística internacional.
  • Residencia en Barranquilla o disponibilidad para reubicarse.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial de calzado

Empresa: Osya

Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.

Responsabilidades:

  • Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.
  • Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.
  • Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.
  • Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.
  • Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.
  • Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.
  • Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes para temporada alta: aplique aquí

Ejecutivos comerciales externos

Empresa: Gente OK

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La persona seleccionada tendrá la misión de presentar y ofrecer el portafolio de la compañía a clientes potenciales de manera directa, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia de la organización en el mercado.

Responsabilidades:

  • Captar nuevos clientes a través de abordaje en frío.
  • Promocionar y vender nuestro portafolio de productos y servicios de salud.
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y servicios ofrecidos.
  • Cumplir con los objetivos de ventas mensuales establecidos.
  • Reportar resultados y actividades diarias al supervisor inmediato.

Requerimientos:

  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas externas o rutero.
  • Habilidad para captar clientes y abordar en frío.
  • Excelente presentación personal y comunicación verbal.
  • Experiencia en sectores de consumo masivo intangibles créditos o seguros.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser profesional graduado en administración, contabilidad, mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

