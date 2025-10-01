EMPLEO
Barranquilla: hay más de 6 mil vacantes de empleo disponibles
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Actualmente, diferentes empresas están en la búsqueda de talento para fortalecer sus equipos de trabajo en la capital del Atlántico y responder a la creciente demanda en sectores clave de la economía.
Estas oportunidades abarcan perfiles con distintos niveles de formación y experiencia, lo que abre la puerta para que más personas puedan vincularse al mercado laboral formal.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas logística, ventas, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.
Gerente de logística internacional
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este es un rol fundamental para asegurar la eficiencia en las operaciones de importación, exportación y la gestión de actividades dentro de la zona franca.
Responsabilidades:
- Dirigir y optimizar los procesos logísticos internacionales de la compañía.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera y de comercio exterior.
- Gestionar operaciones de importación y exportación bajo estándares de eficiencia y costo.
- Coordinar las actividades de zona franca para garantizar fluidez en los procesos.
- Establecer estrategias que fortalezcan la cadena de suministro internacional.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en importaciones y exportaciones.
- Conocimiento y gestión de procesos dentro de zona franca.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos de gerencia o dirección en logística internacional.
- Residencia en Barranquilla o disponibilidad para reubicarse.
Ejecutivo comercial de calzado
Empresa: Osya
Salario: $ 2.650.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será quien pueda crear y mantener relaciones a largo plazo con los clientes, ampliando la cartera y desarrollando estratégicamente el canal de ventas.
Responsabilidades:
- Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.
- Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.
- Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.
- Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.
- Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.
- Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.
- Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.
Ejecutivos comerciales externos
Empresa: Gente OK
Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La persona seleccionada tendrá la misión de presentar y ofrecer el portafolio de la compañía a clientes potenciales de manera directa, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia de la organización en el mercado.
Responsabilidades:
- Captar nuevos clientes a través de abordaje en frío.
- Promocionar y vender nuestro portafolio de productos y servicios de salud.
- Mantener un conocimiento actualizado sobre los productos y servicios ofrecidos.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales establecidos.
- Reportar resultados y actividades diarias al supervisor inmediato.
Requerimientos:
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas externas o rutero.
- Habilidad para captar clientes y abordar en frío.
- Excelente presentación personal y comunicación verbal.
- Experiencia en sectores de consumo masivo intangibles créditos o seguros.
Gerente de tienda
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser profesional graduado en administración, contabilidad, mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.