Barranquilla necesita personal: así puede aplicar a las vacantes

La capital de Atlántico sigue consolidándose como un punto estratégico para el crecimiento empresarial en Colombia, lo que ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en diferentes áreas. Las compañías están en busca de talento para cubrir cargos en sectores como ventas, logística, tecnología, atención al cliente, entre otros, ofreciendo estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Esta es una gran ocasión para quienes buscan empleo en la región y desean incorporarse rápidamente a equipos que siguen creciendo. Aquí le presentamos algunas opciones disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Postularse es 100% gratuito y virtual. | Foto: Getty Images

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Asesor de ventas temporada

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Studio F busca asesores comerciales de moda tiempo completo en Barranquilla para brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas. Si tiene experiencia en el sector retail, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Barranquilla.

Supervisor APT en logística

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Postobón busca un profesional apasionado y comprometido que desee liderar sus procesos logísticos. Si tiene experiencia en supervisión y ejecución de logística, esta es una oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

Supervisar la recepción y despacho de producto terminado.

Ejecutar la clasificación de productos y envases.

Verificar el punto de canje y organización de bodega.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Ciencias Administrativas, Logísticas u Operaciones.

1 año de experiencia en procesos logísticos o distribución.

Experiencia previa con personal a cargo.

Analista conectividad

Empresa: Arus

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia en operación, monitoreo y administración de redes de datos y comunicación, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Monitorear y administrar redes de datos y comunicación.

Garantizar la conectividad eficiente y segura.

Diagnosticar y resolver problemas técnicos.

Colaborar en proyectos de mejora continua.

Requisitos:

Conocimientos técnicos en plataformas Fortinet.